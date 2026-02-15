Maya Hawke reúne al elenco de 'Stranger Things' en su boda sorpresa con Christian Lee Hutson en San Valentín

La actriz se casó con el músico Christian Lee Hutson en una ceremonia íntima en Nueva York. Varias estrellas de Stranger Things asistieron al enlace.

El amor estuvo en el aire —y en Hawkins— este 14 de febrero. Maya Hawke sorprendió al casarse con el músico Christian Lee Hutson en una boda íntima celebrada en Manhattan durante el Día de San Valentín.

La actriz de 27 años, conocida por su papel de Robin en Stranger Things, reunió a familiares, amigos y a varios de sus excompañeros de la exitosa serie de Netflix para celebrar su enlace, semanas después de que la producción emitiera su episodio final.

Maya y Christian mantuvieron su romance lejos de los reflectores desde que comenzaron a salir en 2023. Fue el propio cantante quien confirmó su compromiso en febrero de 2025 durante una entrevista con SoCal Sound Session. Meses después, en abril, la actriz fue fotografiada luciendo un anillo de diamantes, lo que avivó los rumores de boda.

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron al exclusivo club privado The Players, en Gramercy Park, para continuar con la celebración, según información de Hola!.

'Stranger Things' Star Maya Hawke Marries Singer Christian Lee Hutson in Surprise Valentine's Day Wedding https://t.co/FG04r4VTIL — People (@people) February 15, 2026

El vestido de novia

Maya Hawke se sumó a Stranger Things en la tercera temporada como Robin Buckley, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas del público. Además de su trabajo en la serie, la actriz ha participado en películas como Había una vez en Hollywood, Maestro y fue la voz de Ansiedad en IntensaMente 2.

Para su gran día, Maya apostó por un diseño minimalista y atemporal que evocaba el glamour del viejo Hollywood. Lució un vestido sin mangas con escote barco y cintura baja adornada con un lazo, acompañado de una falda amplia de capas satinadas.

El detalle más llamativo fue una capa corta con acabados de plumas en cuello y puños, que añadió un aire sofisticado y etéreo al conjunto. El novio, por su parte, optó por un clásico esmoquin negro.

@hellomag Maya Hawke & Christian Lee Hutson are officially married, and the happy couple had the cast of Stranger Things right by their side ❤️ ♬ original sound - HELLO!

Uma Thurman y Ethan Hawke, orgullosos padres

Entre los invitados destacaron los padres de la novia, Uma Thurman y Ethan Hawke, quienes acompañaron a su hija en este momento especial. También estuvo presente el hermano menor de Maya, Levon Roan Thurman Hawke.

Uma deslumbró con un vestido largo azul celeste con estampado floral, escote barco y mangas fluidas. Completó el look con un collar de perlas de varias vueltas y zapatos a juego.

David Harbour spotted out with mystery woman as he skips Maya Hawke's wedding 👀 https://t.co/SXtkuqtOkh pic.twitter.com/jEbSj0a3pj — TMZ (@TMZ) February 15, 2026

El reencuentro de Stranger Things

La boda de Maya Hawke y Christian Lee Hutson también se convirtió en un emotivo reencuentro del elenco de Stranger Things. Entre los asistentes estuvieron Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery.

Entre las ausencias destacadas estuvieron Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Jamie Campbell Bower, Brett Gelman, Winona Ryder y David Harbour. Este último fue captado ese mismo fin de semana por TMZ en Nueva York, acompañado de una mujer con quien ya había sido visto semanas antes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis