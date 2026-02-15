Últimas Noticias
Con el debut de Alianza Lima y Regatas: conoce la programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: LigaPeruanadeVoleybetsson
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Entérate qué partidos se disputarán en la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Empieza la fiesta de vóley continental. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) dio a conocer la programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se juega en Lima. 

La jornada se llevará en su totalidad el miércoles 18 de febrero. A primera hora, Osasco se enfrentará a Olympic. Luego, Alianza Lima jugará ante Banco República. Y cierra la fecha el partido entre Regatas Lima y Club UVIV.

Cabe precisar que el primero de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del campeonato.

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs Olympic
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Banco República
7:00 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 por TV y streaming?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y página web de Latina, así como por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). El minuto a minuto de todos los partidos lo tendrás por RPP.pe.

Precios de las entradas al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

  • General: S/ 20
  • Preferente Norte: S/ 35
  • Preferente Sur: S/ 35
  • Oriente: S/ 40
  • Occidente: S/ 55
Tags
Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Sudamericano de Clubes de Vóley Alianza Lima Regatas Osasco

