Donald Trump dice que Nicolás Maduro sería "inteligente" si deja Venezuela: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que Nicolás Maduro, sería "inteligente" si optara por dejar el poder en Venezuela, al tiempo que le advirtió que si se "hace el duro" podría sufrir consecuencias definitivas.

En una conferencia de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario estadounidense fue consultado sobre si el objetivo de Estados Unidos es derrocar a Maduro, en medio de la creciente tensión en el Mar Caribe con la presencia de flota militar estadounidense.

"Creo que probablemente sí. No puedo decir eso. Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente que él hiciera eso, pero ya lo averiguaremos", respondió Trump.

Y al ser cuestionado sobre la seriedad de las amenazas contra Maduro, que podrían implicar ataques en territorio venezolano, Trump afirmó: "Tenemos una armada masiva formada, la más grande que hemos tenido en Sudamerica. Él puede hacer lo que quiera, está bien, lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo".

Trump dio estas declaraciones durante el anuncio ante la prensa sobre la renovación de la Armada estadounidense, que incluye la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y que aseguró serán "cien veces más poderosos" que los existentes en la actualidad.

El presidente estadounidense reiteró sus acusaciones contra el régimen de Maduro, vinculándolo directamente con el flujo de drogas hacia Estados Unidos y agregó que Venezuela ha aprovechado las políticas fronterizas previas a su gobierno para enviar delincuentes.

"Enviaron cientos de miles de personas, millones de personas a nuestra frontera abierta. Enviaron a sus criminales, enviaron a sus prisioneros, enviaron a sus traficantes de drogas, enviaron a sus personas mentalmente e incompetentes a nuestro país más que cualquier otro país", dijo

Incautación de petróleo venezolano y bloqueo naval



En la misma rueda de prensa, Trump confirmó que Estados Unidos retendrá el petróleo incautado en los últimos días de buques sancionados que sacaban petroleo de Venezuela.

"Vamos a mantenerlo. Lo estamos manteniendo. Creo que vamos a quedárnoslo. Tal vez lo vendamos, tal vez lo conservemos, tal vez lo usemos en las reservas estratégicas. Nos lo quedamos también. Nos quedamos con los barcos", dijo.



Como se recuerda, estas acciones forman parte de un bloqueo ordenado por Trump para interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico, tras meses de despliegue militar en el Caribe.



El presidente mencionó haber conversado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no proporcionó detalles adicionales.