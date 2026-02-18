Tragedia en California: ocho esquiadores muertos y uno desaparecido tras avalancha en Sierra Nevada

Una expedición de esquí de travesía terminó en desastre este miércoles cuando una avalancha masiva sorprendió a un grupo de 15 personas en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, al norte de California.

Según los últimos reportes de las autoridades del condado de Nevada, ocho esquiadores han sido hallados sin vida y uno más permanece desaparecido, aunque se presume que también ha fallecido debido a la magnitud del incidente.

El grupo, compuesto por nueve mujeres y seis hombres, incluía a cuatro guías profesionales y doce clientes que regresaban de un viaje de tres días por el área de Frog Lake.



“La persona desaparecida se presume fallecida”, dijo la alguacil y administradora pública del condado de Nevada, Shannan Moon.



La avalancha más mortífera en la historia moderna del estado



De acuerdo con información proporcionada por The Washington Post, este desastre se ha convertido en la avalancha más letal registrada en la historia moderna de California, superando la tragedia de 1982 en la estación de Alpine Meadows, donde fallecieron siete personas.

Este evento se suma a una lista de incidentes críticos en Estados Unidos durante las últimas décadas, como el deslizamiento en el Monte Rainier en 1981 que cobró once vidas, el alud de 1986 en Mount Hood que resultó en nueve víctimas mortales, y otros sucesos trágicos en Tunnel Creek en 2012 y Taos Ski Valley en 2019.

Incluso en enero de este año, un alud en Palisades Tahoe ya había causado una muerte en la misma región general.



“Hay acceso limitado al área afectada por la avalancha”, dijo Leslie Williams, de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada.

El área de Castle Peak, situada a unos 16 kilómetros al norte del lago Tahoe, resultó tan inaccesible que los más de 50 rescatistas debieron utilizar esquís para alcanzar a los seis sobrevivientes, dos de los cuales fueron hospitalizados en condición estable.

Condiciones extremas obstaculizan el rescate

Las labores de búsqueda se han llevado a cabo bajo condiciones meteorológicas severas, caracterizadas por ráfagas de viento de hasta 160 kilómetros por hora y una acumulación de nieve que superó el metro en pocas horas.

Los Angeles Times informó que la empresa organizadora, Blackbird Mountain Guides, es un servicio conocido que incluso imparte cursos de seguridad contra avalanchas, lo que subraya la imprevisibilidad y fuerza del fenómeno ocurrido.

“Cuanto más tiempo tengamos gente allí expuesta, mayor se rá la probabilidad de que pongamos en peligro a nuestros rescatistas”, dijo Rusty Greene, capitán del Departamento del Sheriff del Condado de Nevada.



Factores climáticos y riesgos persistentes

Expertos consultados explicaron que la tragedia fue impulsada por una combinación peligrosa de factores. Consultado por The Washington Post, el científico Daniel Swain señaló que un periodo previo de calor récord debilitó la base de la nieve, la cual no pudo soportar las intensas y rápidas precipitaciones de la tormenta actual.

Por su parte, el cazador de tormentas Colin McCarthy calificó la situación como una de las peores ventiscas registradas en Donner Summit, lo que obligó al cierre de la Interestatal 80.

Las alertas de avalancha continúan vigentes, ya que se espera que las condiciones peligrosas persistan con nuevas acumulaciones de nieve en los próximos días.

“La rápida acumulación de nieve, el debilitamiento de las capas de nieve existentes y los fuertes vientos que arrastran y amontonan la nieve han creado peligrosas condiciones de avalancha en las montañas”, decía la alerta emitida por el Centro de Avalanchas de Sierra.