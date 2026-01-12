"Con vigencia inmediata": Donald Trump anuncia 25% en aranceles a países que hagan negocios con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un arancel del 25% a cualquier nación que mantenga transacciones comerciales con Irán, en medio de la escalada de tensiones por la represión de protestas en el país persa que han dejado cientos de muertos según organizaciones de derechos humanos.



"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta Orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!", declaró el presidente Donald Trump en su red social Truth Social.

La decisión se produce en un contexto de alta tensión bilateral. Según reveló el medio Axios, el fin de semana pasado el canciller iraní, Abás Araqchi, habría contactado al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, en un intento por reducir las fricciones con Washington.

Los acercamientos se dan tras las reiteradas amenazas de Trump de recurrir a la acción militar contra Irán en respuesta a la violenta represión de las protestas masivas que sacuden el país desde hace semanas y que, según distintas organizaciones de derechos humanos y grupos opositores, han dejado un saldo de víctimas que oscila entre decenas y varios cientos de muertos, además de miles de detenidos.

Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en conferencia de prensa que el presidente “no descarta ninguna opción”, incluida la militar, ante la situación en Irán.

El anuncio de Trump podría afectar especialmente a varios países de América Latina que sostienen relaciones comerciales activas con Teherán. Brasil aparece como el principal socio regional de Irán, con un intercambio centrado en productos agrícolas y fertilizantes, mientras que Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay también mantienen vínculos comerciales documentados con la República Islámica, de acuerdo con cifras oficiales.

Con esta medida, la administración Trump busca no solo aislar aún más a Irán, sino también enviar un mensaje disuasorio a terceros países que, hasta ahora, han continuado comerciando con Teherán pese a las sanciones estadounidenses.





