Franja electoral 2026: Estas son las posturas de los candidatos presidenciales

Desde rechazo ante las denuncias hasta propuestas de eliminación de fondos públicos. Así han reaccionado los candidatos frente a presuntas irregularidades en torno al uso de los fondos por concepto de franja electoral.

Tras la revelación de presuntas irregularidades en el uso de los fondos de la franja electoral denunciados por los dirigentes del partido Primero La Gente al interior de su propia agrupación, otras organizaciones políticas y y candidatos a la presidencia se han pronunciado para recharzar y hasta proponer salidas a esta figura de financiamiento.

Recordemos que esta controversia surge luego que en Primero La Gente, identificaron que S/416,000 mil soles del dinero público asignado por la ONPE para la propaganda electoral, fueron direccionados por Miguel del Castillo, fundador del partido, a la empresa ABRA PRODUCCIONES SAC, razón social del canal Nativa al que se encuentra vinculado, en un evidente conflicto de intereses.

Enrique Valderrama - Apra

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el candidato presidencial dio a conocer la postura de su agrupación.

"La franja publicitaria no ha sido usada con ningún fin subalterno ni para hacer negociados, como ha ocurrido en otros lamentables casos traicionando al pueblo. En el APRA la franja ha sido operativizada atediendo a criterior técnico-publicitarios y siendo contratada en medios serios y de comprobado alcance en este proceso [...] el aprismo participa de este proceso sin ningún compromiso empresarial o financiamiento de economía ilegal alguna, menos de tratando de medrar del financiamiento publicitario estatal", se lee en el comunicado.

Alex Gonzáles - Partido Demócrata Verde

El candidato de esta agrupación política plantea la eliminación de todo financiamiento público.

“Quiero plantear que no debe ir ningún centavo más de los fondos públicos de los peruanos para los partidos políticos, esa va a ser una propuesta que vamos a impulsar en lo que queda de la campaña. Y si soy elegido presidente, el primer decreto supremo va a ser retirarle los fondos públicos a los partidos políticos”

Rafael López Aliaga

El candidato también comparte la idea de que los fondos públicos no deben ser entregados a los partidos políticos.

“Ni franja electoral, ni tampoco dinero del Estado a partidos. Si una persona quiere hacer un partido político, que no lo vea como un medio de vida, y menos tener un sueldo de lideresa o de líder como Vladimir Cerrón o la señora Fujimori. Entonces estamos planteando eliminar el mal uso del dinero”, dijo.

Rafael Belaunde - Libertad Popular

Para el candidato, este tipo de actos de corrupción deben ser sancionados con celeridad.

"Es una inmoralidad es que se creen canales fantasma para desviar el dinero y agarrase el dinero, es un vehículo para sacarle la vuelta a la ley. El Estado de buena fe te entrega unos recursos con la idea de tener a todos los partidos en condiciones parejas, para que no sólo los que tengan enormes recursos puedan tener pauta televisiva, sino de poder democratizar la pauta; y en vez de utilizar esos recursos con eficiencia, los utilizan para desviar el dinero, eso me parece repugnante y debería ser sancionado con toda celeridad", enfatizó.

Carlos Álvarez - País Para Todos

El candidato quien pidió públicamente explicaciones a la dirigencia de su partido, agradeció el interés de la Fiscalía de la Nación para investigar el tema.

“Quiero a estas horas de la noche felicitar al Ministerio Público, en la persona del señor fiscal de la nación, el doctor Tomás Gálvez, por anunciar que abrirá investigación a través de la fiscalía especializada anticorrupción a todos los partidos políticos. ¡A todos! Y empiece por el mío por el escándalo de la franja electoral"

Keiko Fujimori - Fuerza Popular

"Me gustaría que todos los candidatos se queden en la contienda [por la posibilidad de que el candidtao renuncie]... Esperemos que se aclare [el tema]. En nuestro caso la secretaría de prensa y comunicación establecio criterios para la franja"

Yonhy Lescano - Cooperación Popular

“Estas irregularidades se deben investigar, la franja no es igual para todos, ¿por qué los partidos con representación en el Congreso reciben más porcentaje que las otras agrupaciones, a mérito de qué?”

Alianza Fuerza y Libertad

La agrupación política emitió un comunicado aclarando la distribución de su franja electoral, porque todo su presupuesto fue destinado a una sola empresa de comunicación, Video Films SAC con un monto de S/ 1'698,000.00 soles.

"La elección de un solo medio de comunicación no infringe las normas electorales. Esta decisión responde exclusivamente a cumplir los objetivos de la campaña, en estricto cumplimiento de la normatividad electoral", se lee en el comunicado.