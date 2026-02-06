Alianza Lima es un hospital: Guillermo Viscarra y Esteban Pavez son bajas para próximos partidos

Alianza Lima se alista para recibir el domingo a Comerciantes Unidos por la Liga1, mientras que el miércoles también jugará en Matute contra 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores. En estos dos partidos, el entrenador Pablo Guede no podrá contar con una serie de jugadores.

Este viernes, Alianza informó que el volante chileno Esteban Pavez sufrió una lesión que le impidió culminar el encuentro. El parte médico señala que tiene un esguince de primer grado al ligamento colateral interno de la rodilla izquierda.

Además, Guillermo Viscarra también pasó exámenes médicos y los resultados arrojaron que "muestra un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho".

"Ambos jugadores ya iniciaron sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del departamento médico", puntualizó sobre el arquero boliviano, quien será reemplazado por Alejandro Duarte para los próximos partidos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?