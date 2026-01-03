Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro: "Vamos a administrar" Venezuela "hasta que podamos tener una transición segura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, en un operativo militar desplegado en Venezuela.
En esa línea, el mandatario de EE.UU. anunció que su gestión “administrará” Venezuela hasta que se puede garantizar una “transición segura, apropiada y legal” en el país sudamericano.
“Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento en que podamos tener una transición segura apropiada y legal. No queremos que nadie más entre y tengamos la misma situación que tuvimos por muchos años. Entonces, nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. Tiene que ser legal porque eso somos nosotros. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, señaló.
Asimismo, el jefe de Estado indicó que su Administración “está preparada” para llevar a cabo un segundo ataque en Venezuela.
"Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque mucho más grande. Estamos preparados para una segunda ola. Necesitamos hacerlo. De hecho, presumimos que vamos a necesitar una segunda ola. Pero, ahora no. La primera ola fue exitosa que no necesitamos una segunda ola, pero estamos preparados para un segundo ataque", indicó.
Maduro y el Cartel de los Soles
Trump volvió a sindicar a Maduro como el líder del Cartel de los Soles, grupo criminal que, según su Administración, "proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa".
"El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una red de narcotráfico, responsable por traficar cantidades mortales de drogas a Estados Unidos, como está firmado en la acusación. Él, personalmente, dirigió el Cartel de los Soles, que inundó a nuestro país con este veneno responsables por la muerte de miles de estadounidenses", indicó.