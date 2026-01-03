“Señor, llévate a los malos”: Ricardo Montaner reza y envía mensaje al pueblo venezolano tras captura de Nicolás Maduro

Tras la detención de Nicolás Maduro, el cantante Ricardo Montaner utilizó sus redes sociales para dar un mensaje sobre esta situación, pero se enfocó en las detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas.

El mensaje de Ricardo Montaner

A través de sus redes sociales oficiales, Montaner se dirigió al pueblo venezolano: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió el artista.

En X, muchos de sus seguidores tuvieron opiniones encontradas: “Que capturen a Maduro significa que el petróleo solo cambiará de manos, pero la miseria siempre será de la mayoría de los venezolanos. ¿Es tan difícil de entender?”, “Volverás a cantar en tu amado país”, “Y que todos los venezolanos puedan regresar a su país”, “No creo que la detención de Maduro acabe con la miseria del país”, fueron algunos de ellos.

Ricardo Montaner se pronuncia tras ataque en Venezuela.Fuente: IG: @montaner

¿Cuál es el vínculo de Ricardo Montaner con Venezuela?

Ricardo Montaner nació en Argentina. Sin embargo, emigró a Maracaibo, Venezuela, cuando tenía seis años. Ahí se consolidó como artista y formó a su familia.

Se casó en 1975 con su primera novia, Ana Vaz Pönicke, y tuvieron dos hijos, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, pero con sus compromisos desgastaron la relación. En 1988, ya siendo un artista consolidado, contrajo matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda. Con ella tuvo tres hijos: Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Actualmente, Montaner tiene cuatro nacionalidades: argentina, venezolana, colombiana y dominicana. Sin embargo, pese a vivir en Miami, Estados Unidos, hace más de 20 años; se siente venezolano.

“Yo lo tengo muy, muy clarito: me siento absoluta y totalmente venezolano. Me siento un artista de Maracaibo, zuliano, que vino a Caracas y que le fue bien, como a muchos otros. Y no me siento para nada un artista argentino y lo digo con mucho respeto a Argentina”, dijo en 2009, en entrevista con el escritor venezolano Leonardo Padrón.