Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Señor, llévate a los malos”: Ricardo Montaner reza y envía mensaje al pueblo venezolano tras captura de Nicolás Maduro

Ricardo Montaner reacciona ante la captura de Nicolás Maduro.
Ricardo Montaner reacciona ante la captura de Nicolás Maduro. | Fuente: IG: @nicolasmaduro/Presidencia de Venezuela
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El cantante envió un mensaje a todos los venezolanos después de la tensa situación que vive el país después de que Nicolás Maduro fuera detenido en la madrugada del sábado.

Tras la detención de Nicolás Maduro, el cantante Ricardo Montaner utilizó sus redes sociales para dar un mensaje sobre esta situación, pero se enfocó en las detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas.

El mensaje de Ricardo Montaner

A través de sus redes sociales oficiales, Montaner se dirigió al pueblo venezolano: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió el artista. 

En X, muchos de sus seguidores tuvieron opiniones encontradas: “Que capturen a Maduro significa que el petróleo solo cambiará de manos, pero la miseria siempre será de la mayoría de los venezolanos. ¿Es tan difícil de entender?”, “Volverás a cantar en tu amado país”, “Y que todos los venezolanos puedan regresar a su país”, “No creo que la detención de Maduro acabe con la miseria del país”, fueron algunos de ellos.

Ricardo Montaner se pronuncia tras ataque en Venezuela.

Ricardo Montaner se pronuncia tras ataque en Venezuela.Fuente: IG: @montaner

¿Cuál es el vínculo de Ricardo Montaner con Venezuela?

Ricardo Montaner nació en Argentina. Sin embargo, emigró a Maracaibo, Venezuela, cuando tenía seis años. Ahí se consolidó como artista y formó a su familia.

Se casó en 1975 con su primera novia, Ana Vaz Pönicke, y tuvieron dos hijos, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, pero con sus compromisos desgastaron la relación. En 1988, ya siendo un artista consolidado, contrajo matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda. Con ella tuvo tres hijos: Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Actualmente, Montaner tiene cuatro nacionalidades: argentina, venezolana, colombiana y dominicana. Sin embargo, pese a vivir en Miami, Estados Unidos, hace más de 20 años; se siente venezolano. 

“Yo lo tengo muy, muy clarito: me siento absoluta y totalmente venezolano. Me siento un artista de Maracaibo, zuliano, que vino a Caracas y que le fue bien, como a muchos otros. Y no me siento para nada un artista argentino y lo digo con mucho respeto a Argentina”, dijo en 2009, en entrevista con el escritor venezolano Leonardo Padrón.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Ricardo Montaner Venezuela Nicolás Maduro

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA