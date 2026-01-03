Explosiones en Caracas: Venezuela denuncia "agresión" de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó la madrugada del sábado sobre bombardeos en la ciudad de Caracas, Venezuela, en medio de las tensiones entre el país caribeño y Estados Unidos.
A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano señaló el hecho como un ataque a Venezuela, la cual dijo estaba siendo bombardeada con “misiles”.
El régimen de Nicolás Maduro declaró estado de conmoción exterior en Venezuela, a raíz de los bombardeos ocurridos durante la madrugada del sábado, por los cuales acusa a Estados Unidos.
Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.
El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.
El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.
En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.
