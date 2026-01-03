Explosiones en Caracas: Venezuela denuncia "agresión" de EE.UU.

Hace 4 minutos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó la madrugada del sábado sobre bombardeos en la ciudad de Caracas, Venezuela, en medio de las tensiones entre el país caribeño y Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano señaló el hecho como un ataque a Venezuela, la cual dijo estaba siendo bombardeada con “misiles”.