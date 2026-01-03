Vicepresidente norteamericano felicitó "operación" en Venezuela y dice que "el petróleo robado debe ser devuelto a EE.UU."

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en suelo venezolano, la madrugada de este sábado, diversas altas autoridades y líderes políticos norteamericanos se han pronunciado saludando la medida militar o criticando lo que otras voces han considerado una intervención irregular en un país extranjero.

En línea con la primera postura, el vicepresidente estadounidense James David (J.D.) Vance, a través de la red social X, felicitó a los que llamó "valientes operadores especiales", refiriéndose a las fuerzas militares, "que lograron una operación realmente impresionante" en Venezuela.

Además, Vance se pronunció en línea con lo que señaló el mandatario estadounidense días antes, respecto al "petróleo" proveniente del país sudamericano.

"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio", indicó.

Asimismo, el vicepresidente de EE.UU. se dirigió a quienes consideran "ilegal" la medida militar desplegada en Venezuela.

"Y un mensaje de servicio público para todos los que dijeron que esto era "ilegal": Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos por narcoterrorismo. No puedes evadir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos por vivir en un palacio en Caracas", puntualizó.

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



¿Qué dijo Trump sobre el petróleo venezolano?

El pasado 17 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció un "bloqueo total y completo de los petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela, hasta que este país "devuelva a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron".

De esa manera, el mandatario estadounidense aludía a los derechos petroleros que el régimen chavista expropió a las empresas estadounidenses, quienes tenían el protagonismo en dicha industria en Venezuela desde la primera mitad del siglo pasado.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró Trump a la prensa, desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

“Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, agregó.

Sus declaraciones fueron secundadas, al día siguiente, por Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Trump.

"El sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su despótica expropiación fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros. Estos activos saqueados fueron usados para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas", sostuvo.

De este modo, el gobierno norteamericano introdujo un nuevo elemento de justificación a las acciones que ya había emprendido contra el régimen de Nicolás Maduro, tras acusarlo de liderar una organización criminal de narcotráfico denominada el Cártel de los Soles.