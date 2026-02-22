El Servicio Secreto abatió a un intruso que intentó ingresar a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida

El Servicio Secreto de los Estados Unidos informó que un hombre fue abatido en la madrugada del domingo 22 de febrero, tras ingresar al perímetro de seguridad de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida), mientras otro vehículo salía.

De acuerdo con la entidad, el hecho ocurrió alrededor de la 01:30 hora del este (06:30 GMT), cuando el hombre fue visto cerca de la puerta norte con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.

Agentes del Servicio Secreto de EE. UU. y un ayudante de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach confrontaron al individuo y le ordenaron que soltara los objetos.

El hombre, que había logrado acceder sin permiso a la residencia, dejó el bidón y levantó la escopeta "en posición de disparo", por lo que los agentes abrieron fuego para "neutralizar la amenaza", relató Ric L. Bradshaw, sheriff de West Palm Beach.

El sospechoso fue declarado muerto en el lugar del incidente y ningún agente del orden resultó herido.

Aunque ni la identidad del sospechoso ni la causa de la incursión han sido reveladas oficialmente, una fuente cercana a la investigación citada por AP afirmó que se trata de Austin Tucker Martin, de 21 años. El funcionario habló bajo anonimato al no estar autorizado a dar detalles de la investigación.

La policía descubrió una caja para el arma en el vehículo del hombre después del incidente, detalló Anthony Guglielm, portavoz del Servicio Secreto, quien añadió que la familia del sospechoso lo había reportado como desaparecido días atrás. Los investigadores creen que se dirigió al sur y recogió la escopeta por el camino.

Aunque el presidente suele pasar los fines de semana en su resort en Florida, al momento del incidente se encontraba en la Casa Blanca junto a su esposa, Melania Trump.

La zona donde ocurrió el tiroteo está bajo protección del Servicio Secreto, según el portavoz del FBI, Brett Skiles, quien señaló además que las autoridades están recopilando pruebas.

Skiles pidió a los residentes de las inmediaciones que revisen sus cámaras de seguridad y que contacten con la oficina del sheriff de West Palm Beach si detectan cualquier elemento inusual.

Espiral de violencia política

En 2024, Donald Trump sufrió dos intentos de asesinato, incluido uno en su campo de golf de West Palm Beach, donde se internó Ryan Routh, apuntando con un rifle entre los arbustos antes de que Trump apareciera, en septiembre.

Routh fue declarado culpable el año pasado y sentenciado a cadena perpetua en febrero de 2026.

El republicano también sobrevivió a un intento de asesinato en julio, durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. El tirador disparó ocho veces antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Estados Unidos encadena varios episodios de violencia política, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, baleado mortalmente en septiembre de 2025, meses después de que la legisladora estatal demócrata de Minnesota Melissa Hortman fuera acribillada en junio de 2025 junto con su esposo.

Ese mismo mes, el senador estatal de Minnesota, John Hoffman, fue baleado junto a su esposa Yvette en su casa en Champlin.

Además, la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue atacada en abril de 2025 con bombas incendiarias por un individuo identificado como Cody Balmer, de 38 años, quien fue acusado posteriormente por terrorismo contra el gobierno.