Calendario del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fechas y horarios de todos los partidos del torneo que se disputará en Lima

La fiesta del vóley se vivirá en Lima. Del 18 al 22 de febrero se disputará en nuestro país el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, torneo que reunirá a los mejores equipos del continente con dos propósitos: alzarse con el título y lograr un cupo al Mundial de Clubes de Vóley.

Los nueves clubes clasificados han sido divididos en tres grupos de tres equipos. Los ganadores de cada serie y el mejor segundo clasificarán a la semifinal, y los ganadores no jugarán la final, sino también asegurarán un cupo al torneo internacional.

Por Perú han clasificado tres escuadras: San Martín, Regatas Lima y Alianza Lima. ¿Cuándo serán sus partidos? Conócelos a continuación:

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuáles son los equipos participantes del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



Los equipos que disputarán el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 son los siguientes:

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

San Martín (Perú)

Sesi Bauru (Brasil)

Osasco (Brasil)

Boston (Chile)

Banco República (Uruguay)

Olympic (Bolivia)

Club de Alto Rendimiento (Ecuador)

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



Los nueve equipos participantes son divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. Los primeros de cada llave y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo. Los ganadores en esta instancia disputarán la final para definir al campeón sudamericano. Cabe precisar que los dos primeros lugares clasificarán al Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Calendario del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026



Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)





Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)





Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 por TV y streaming?



El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y página web de Latina, así como por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). El minuto a minuto de todos los partidos lo tendrás por RPP.pe.

Lista de refuerzos de Alianza Lima, Regatas y San Martín para el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

San Martín: Geraldine González (central) y Sophia Kruczko (opuesta).

Regatas Lima: Nicole Abreu (receptora)

Alianza Lima: no sumo refuerzos.