Mala suerte: Wilder Cartagena volvió a lesionarse en su debut en la MLS 2026

Empezó la MLS y uno de los partidos atractivos de la primera fecha fue el de Orlando City, que tiene el peruano Wilder Cartagena, que recibió a New York Red Bulls.

En este cotejo del último sábado por la noche, Wilder Cartagena fue titular y si bien perdió 2-1 frente a los 'toros', el volante peruano no la pasó nada bien ya que se lesionó a poco del final del primer tiempo. A los 12 minutos sufrió una molestia, se tiró al césped y tuvo que pedir su cambio.

En reemplazo de Cartagena, y cuando el partido ya iba 1-0 a favor de la visita, ingresó su compañero Colin Gusek, quien tuvo un irregular desempeño en el Inter&Co Stadium.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Lamento en Wilder Cartagena por una nueva lesión. | Fuente: Alonso El Inca

En imágenes compartidas en redes sociales, se ve que el internacional con la Selección Peruana se retiró casi entre lágrimas.

De esta manera, tras la caída en casa, el entrenador Óscar Pareja -en conferencia de prensa- fue consultado respecto al estado de salud del también exfutbolista de Alianza Lima.

El estado de Wilder Cartagena en Orlando City

"Todavía no sé. Salió quejándose del posterior y a estas alturas hay que esperar. Seguramente se tiró el posterior o algo. No tenemos nada todavía", sostuvo el DT de Orlando City sobre Wilder Cartagena.

Se debe recordar que el mediocampista se perdió prácticamente toda la temporada pasada 2025. "Para estar totalmente recuperado me ha tomado 10 meses. Igual, todo fue lento porque la MLS tiene reglas y al lesionar el club (Orlando City) no podía fichar otro extranjero. Por eso es que se liberó el cupo y me perdí toda la temporada. Hice mi recuperación sin apuros", sostuvo hace unos meses.

Asimismo, sobre Alianza Lima, había dicho que "A nivel internacional compitieron bien (en la Libertadores del año pasado). Por eso también descuidaron por ahí el campeonato local. Luego, todo se complicó".