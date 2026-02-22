San Miguel: tiroteo durante persecución deja un muerto en la avenida Libertad

Últimas Noticias
San Miguel: tiroteo durante persecución entre vehículos deja una persona fallecida en la avenida Libertad | Fuente: RPP
por Ernesto Astonitas

Según pudo conocer RPP, el hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana de este domingo cuando el vehículo blanco era perseguido por otro automóvil, de color negro, desde donde se habrían realizado varios disparos por desconocidos mientras ambos circulaban por el cruce de la avenida Libertad con la calle José Olaya, en el distrito limeño de San Miguel.

Una persecución y balacera entre dos vehículos dejó una persona fallecida la madrugada de este domingo en el cruce de la avenida Libertad con la calle José Olaya en el distrito limeño de San Miguel. 

Según pudo conocer RPP, el hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, cuando el vehículo blanco era perseguido por otro automóvil, de color negro, desde donde se habrían realizado varios disparos por desconocidos, mientras ambos circulaban por esta vía. 

El coronel José Rivas, jefe de la División del Orden Público de Lima, explicó que producto de estos impactos de bala, el conductor identificado como Daniel Gian Piero Mayorga Solari, de 33 años, perdió el control de la unidad y terminó empotrándose contra un poste, falleciendo en el acto.

"Se produjo este atentado contra el conductor del vehículo blanco. Como consecuencia de ello, habrán visto que hay un promedio de tres impactos de bala que le ocasionaron la muerte. Como consecuencia de ello, se desvió e impactó acá en el poste. Respecto al conductor, el señor se llama Daniel Mayorga Solari, de 33 años de edad, quien es natural del Callao", informó el coronel PNP.

Fallecido registraba antecedentes policiales

Por su parte, el comandante Ricardo Asenjo, jefe del Departamento de Investigación Criminal de San Miguel-Magdalena, el fallecido registraba antecedentes policiales, entre ellos detenciones por lesiones con arma de fuego y una condena previa por homicidio.

Las autoridades continúan con las investigaciones y vienen revisando las cámaras de seguridad del sector para poder identificar al vehículo desde el cual se habrían realizado estos disparos.

