Evo Morales asegura que Venezuela puede ser un "segundo Vietnam" para Estados Unidos

El expresidente de Bolivia reiteró que defender a Venezuela es defender a América Latina y el Caribe.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó este domingo su llamado a defender al Gobierno de Nicolás Maduro ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe e incluso aseguró que esta situación podría dejarle consecuencias a Estados Unidos.

"Venezuela puede ser un segundo Vietnam para Estados Unidos. Venezuela no está sola, la revolución bolivariana de Venezuela no está sola, estamos con Maduro", afirmó el exmandatario en su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca.

El también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) reiteró que "defender a Venezuela es defender a América Latina y el Caribe", a la "patria grande" y los "recursos naturales" y la "soberanía" de la región.

Además, volvió a decir que "ojalá haya voluntarios jóvenes de toda América Latina" que vayan a "reforzar las milicias en Venezuela", declaraciones que ya hizo hace unos días y que le valieron críticas sobre todo de la oposición.

En las últimas semanas, el exgobernante boliviano ha expresado su respaldo al presidente venezolano y también ha criticado varias veces al Gobierno de Donald Trump por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas a Venezuela, y por sus acusaciones contra Maduro.



Morales también consideró este domingo que EE.UU. "va rumbo a una destrucción del capitalismo", que "ya no es potencia económica" y que mantiene su "poder militar" a través de la OTAN, entidad que, a su juicio, "está en descomposición" por la ayuda humanitaria que enviaron Francia, España e Italia a la Franja de Gaza.



Además, ratificó sus elogios al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la defensa de Palestina que hizo ante Naciones Unidas y le reiteró su "solidaridad" por el anuncio de EE.UU. de que le retirará el visado.

