Donald Trump dice que Barack Obama no debió hablar sobre extraterrestres: "Dio información clasificada"

A bordo del Air Force One, mientras viajaba hacia Georgia, Donald Trump respondió este jueves a preguntas de reporteros sobre las recientes afirmaciones del expresidente Barack Obama sobre los extraterrestres y lo acusó de dar información clasificada.

"Dio información clasificada; se supone que él no debería hacer eso", declaró el mandatario y señaló que Obama "cometió un grave error".

"No sé si son reales o no, pero puedo decirles que dio información clasificada. No debería estar haciendo eso", agregó Trump.



En una entrevista en el podcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama había afirmado que los extraterrestres "son reales", pero que él no los había visto.

En la misma conversación, el expresidente comentó en tono de humor que no se han ocultado a los extraterrestres en el Área 51, la mítica base militar estadounidense ubicada en el desierto de Nevada y que es centro de teorías conspirativas sobre ser un supuesto albergue de alienígenas, ovnis y tecnología extraterrestre.

"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.", dijo el exmandatario durante la charla.

Cabe mencionar que la CIA ya había desclasificado en 2013 documentos que identifican esta base como un centro de ensayos para el avión espía U-2, diseñado en la década de 1950.



Días después, ante la viralización de sus palabras, Obama publicó en Instagram que no vio "pruebas" de contacto extraterrestre durante su presidencia (2009-2017). Sin embargo, argumentó que, dada la inmensidad del universo, "es probable que haya vida ahí fuera", aunque las distancias interestelares hacen improbable una visita a la Tierra.