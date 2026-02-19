Últimas Noticias
¿Una base militar en Gaza?: lo que se puede esperar de la Junta de Paz de Donald Trump para el enclave

La información llega en momentos en que el mandatario estadounidense encabeza la primera cita de su denominada
France 24

por France 24

·

Según un informe exclusivo del diario británico The Guardian, que cita documentos de contratación, funcionarios vinculados a Donald Trump impulsan la construcción de una base militar con capacidad para 5 000 personas en el sur de Gaza.

Una base militar para 5 000 personas y de más de 140 hectáreas, marca uno de los planes de Donald Trump en la Franja de Gaza.

Así lo recogen documentos de contratación, revisados por el diario británico The Guardian. El complejo está concebido como centro de operaciones de una futura Fuerza Internacional de Estabilización (FSI), un contingente multinacional destinado a operar en el enclave palestino.

De acuerdo con los registros, la iniciativa forma parte de la recién creada "Junta de Paz", organismo que, aunque cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, estaría presidido por Trump y dirigido en parte por su yerno, Jared Kushner.

Más de 20 países se han inscrito como miembros, si bien varios aliados europeos han optado por no participar en su reunión inaugural en Washington este jueves 19 de febrero.

¿Cómo será construida la base militar en Gaza?

Los planos contemplan la construcción gradual de una instalación de 1 400 por 1 100 metros, rodeada por 26 torres de vigilancia blindadas montadas sobre remolques, un perímetro de alambre de púas, búnkeres subterráneos, un campo de tiro para armas ligeras y almacenes para equipamiento militar. 

Cada búnker tendría dimensiones aproximadas de seis por cuatro metros y 2,5 metros de altura, con sistemas de ventilación reforzados.

El documento contractual también establece que el adjudicatario deberá realizar estudios geofísicos para detectar “vacíos subterráneos, túneles o cavidades grandes”, una disposición que parece aludir a la extensa red de túneles atribuida a Hamás.

Asimismo, incluye un “Protocolo de Restos Humanos”, que ordena la paralización inmediata de las obras ante el hallazgo de restos o artefactos culturales, en un territorio donde, según autoridades locales, miles de cuerpos permanecen bajo los escombros tras meses de bombardeos.

La base se ubicaría en una franja árida del sur de Gaza, actualmente bajo control israelí y devastada por años de conflicto. Naciones Unidas estima que al menos 1,9 millones de palestinos han sido desplazados desde el inicio de la guerra.

¿Cuáles son las dudas operativas?

El Consejo de Seguridad autorizó a la llamada ‘Junta de Paz’ desplegar una fuerza temporal para asegurar la frontera de Gaza, mantener la paz, proteger a la población civil y entrenar a fuerzas policiales palestinas “verificadas”.

Sin embargo, no se han hecho públicas las reglas de enfrentamiento de la  futura Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) en caso de nuevos bombardeos israelíes o ataques de Hamás, ni está claro qué rol tendría en el eventual desarme del grupo islamista, una condición exigida por Israel para avanzar en la reconstrucción.

Trump lanza su Junta de Paz con promesas de ir más allá de Gaza y revitalizar la ONU
Trump lanza su Junta de Paz con promesas de ir más allá de Gaza y revitalizar la ONU | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALESSANDRO DI MEO

Según los documentos, el Gobierno de Indonesia habría ofrecido hasta 8.000 soldados para integrar la fuerza multinacional. El presidente indonesio figuraba entre los mandatarios invitados a la sesión inaugural de la "Junta de Paz" en Washington.

¿Gobernanza bajo cuestionamiento?

Expertos en derecho internacional han expresado dudas sobre la naturaleza jurídica y la estructura de gobernanza del nuevo organismo. Algunos sostienen que, pese a contar con el aval de la ONU, sus estatutos otorgan a Trump un liderazgo permanente. “Es una ficción legal con personalidad jurídica propia en el papel, pero en la práctica puede operar como instrumento de Estados Unidos”, señaló Adil Haque, profesor de la Universidad de Rutgers, citado por ‘The Guardian’.

Contratistas consultados por el diario británico afirmaron que las comunicaciones con funcionarios estadounidenses se han realizado en ocasiones mediante la aplicación Signal en lugar de canales oficiales. El documento de licitación habría sido emitido por la "Junta de Paz" con apoyo de funcionarios contratistas estadounidenses.

Desde el Comando Central de Estados Unidos remitieron las consultas al nuevo organismo. Un funcionario de la Administración Trump evitó pronunciarse sobre el contrato: “Como ha dicho el presidente, no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno. No vamos a comentar documentos filtrados”.

La propiedad del terreno donde se proyecta la base no ha sido aclarada públicamente. Diana Buttu, abogada palestino-canadiense y exnegociadora, calificó la iniciativa como un acto de ocupación si se realiza sin consentimiento de las autoridades palestinas. “¿Quién autorizó la construcción de una base militar en territorio palestino?”, cuestionó.

Mientras tanto, la propuesta añade un nuevo elemento de tensión a un territorio exhausto por la guerra y a un escenario diplomático marcado por la incertidumbre sobre el futuro político y de seguridad de Gaza.

¿Qué es la "Junta de Paz"?

Trump propuso la junta por primera vez en septiembre de 2025, cuando anunció su plan para poner fin a los ataques de Israel en Gaza. Posteriormente, aclaró que el mandato de la junta se ampliaría más allá de Gaza para abordar otros conflictos en todo el mundo, bajo el mando de Trump. Tradicionalmente, estas iniciativas han sido responsabilidad de Naciones Unidas.

Los Estados miembros tendrían un mandato limitado a tres años, a menos que cada uno aportara mil millones de dólares para financiar las actividades de la junta y obtener la membresía permanente, según su carta constitutiva.

El pasado enero, la Casa Blanca nombró al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, al ex primer ministro británico Tony Blair y al yerno de Trump, Jared Kushner, como miembros de la Junta Ejecutiva fundadora de la iniciativa.

¿Qué países se han unido a la "Junta de Paz"?

La cuenta oficial del organismo en la plataforma X ha incluido a más de dos docenas de países como miembros fundadores de la iniciativa, incluidos los principales aliados de Washington en Medio Oriente.

Entre ellos se encuentran Israel y Arabia Saudita, junto con Egipto Qatar, que ayudaron a mediar en las conversaciones para el alto el fuego entre Israel y Hamás. Otros países de la región incluyen Bahréin, Jordania, Kuwait, Marruecos, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué países no se han sumado a la "Junta"?

Entre las naciones que no se han unido a la "Junta", se encuentran Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, El Salvador, Hungría, Indonesia, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Uzbekistán y Vietnam.

Los principales aliados occidentales de Washington, así como las principales potencias del Sur Global, como Brasil, India, México y Sudáfrica tampoco han aceptado la oferta de unirse.

Asimismo, los líderes del Reino Unido, la Unión Europea, Francia, Alemania, Noruega y Suecia declinaron a sumarse a ese organismo.

Trump retiró una invitación a Canadá el pasado enero tras discrepar con el discurso del primer ministro Mark Carney en Davos.

Por separado, Brasil y México han declarado que no se unirán a la iniciativa, alegando la ausencia de Palestina en la Junta. El Vaticano tampoco ha accedido, argumentando que las iniciativas para gestionar las situaciones de crisis deberían estar a cargo de Naciones Unidas.

China y Rusia, ambos miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, están entre las potencias que también  han dado su negativa.

