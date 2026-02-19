¿Una base militar en Gaza?: lo que se puede esperar de la Junta de Paz de Donald Trump para el enclave

Trump lanza su Junta de Paz con promesas de ir más allá de Gaza y revitalizar la ONU |
Fuente: EFE |
Fotógrafo: ALESSANDRO DI MEO
Según los documentos, el Gobierno de Indonesia habría ofrecido hasta 8.000 soldados para integrar la fuerza multinacional. El presidente indonesio figuraba entre los mandatarios invitados a la sesión inaugural de la "Junta de Paz" en Washington.
¿Gobernanza bajo cuestionamiento?
Expertos en derecho internacional han expresado dudas sobre la naturaleza jurídica y la estructura de gobernanza del nuevo organismo. Algunos sostienen que, pese a contar con el aval de la ONU, sus estatutos otorgan a Trump un liderazgo permanente. “Es una ficción legal con personalidad jurídica propia en el papel, pero en la práctica puede operar como instrumento de Estados Unidos”, señaló Adil Haque, profesor de la Universidad de Rutgers, citado por ‘The Guardian’.
Contratistas consultados por el diario británico afirmaron que las comunicaciones con funcionarios estadounidenses se han realizado en ocasiones mediante la aplicación Signal en lugar de canales oficiales. El documento de licitación habría sido emitido por la "Junta de Paz" con apoyo de funcionarios contratistas estadounidenses.
Desde el Comando Central de Estados Unidos remitieron las consultas al nuevo organismo. Un funcionario de la Administración Trump evitó pronunciarse sobre el contrato: “Como ha dicho el presidente, no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno. No vamos a comentar documentos filtrados”.
La propiedad del terreno donde se proyecta la base no ha sido aclarada públicamente. Diana Buttu, abogada palestino-canadiense y exnegociadora, calificó la iniciativa como un acto de ocupación si se realiza sin consentimiento de las autoridades palestinas. “¿Quién autorizó la construcción de una base militar en territorio palestino?”, cuestionó.
Mientras tanto, la propuesta añade un nuevo elemento de tensión a un territorio exhausto por la guerra y a un escenario diplomático marcado por la incertidumbre sobre el futuro político y de seguridad de Gaza.
¿Qué es la "Junta de Paz"?
Trump propuso la junta por primera vez en septiembre de 2025, cuando anunció su plan para poner fin a los ataques de Israel en Gaza. Posteriormente, aclaró que el mandato de la junta se ampliaría más allá de Gaza para abordar otros conflictos en todo el mundo, bajo el mando de Trump. Tradicionalmente, estas iniciativas han sido responsabilidad de Naciones Unidas.
Los Estados miembros tendrían un mandato limitado a tres años, a menos que cada uno aportara mil millones de dólares para financiar las actividades de la junta y obtener la membresía permanente, según su carta constitutiva.
El pasado enero, la Casa Blanca nombró al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, al ex primer ministro británico Tony Blair y al yerno de Trump, Jared Kushner, como miembros de la Junta Ejecutiva fundadora de la iniciativa.
¿Qué países se han unido a la "Junta de Paz"?
La cuenta oficial del organismo en la plataforma X ha incluido a más de dos docenas de países como miembros fundadores de la iniciativa, incluidos los principales aliados de Washington en Medio Oriente.
Entre ellos se encuentran Israel y Arabia Saudita, junto con Egipto y Qatar, que ayudaron a mediar en las conversaciones para el alto el fuego entre Israel y Hamás. Otros países de la región incluyen Bahréin, Jordania, Kuwait, Marruecos, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué países no se han sumado a la "Junta"?
Entre las naciones que no se han unido a la "Junta", se encuentran Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, El Salvador, Hungría, Indonesia, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Uzbekistán y Vietnam.
Los principales aliados occidentales de Washington, así como las principales potencias del Sur Global, como Brasil, India, México y Sudáfrica tampoco han aceptado la oferta de unirse.
Asimismo, los líderes del Reino Unido, la Unión Europea, Francia, Alemania, Noruega y Suecia declinaron a sumarse a ese organismo.
Trump retiró una invitación a Canadá el pasado enero tras discrepar con el discurso del primer ministro Mark Carney en Davos.
Por separado, Brasil y México han declarado que no se unirán a la iniciativa, alegando la ausencia de Palestina en la Junta. El Vaticano tampoco ha accedido, argumentando que las iniciativas para gestionar las situaciones de crisis deberían estar a cargo de Naciones Unidas.
China y Rusia, ambos miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, están entre las potencias que también han dado su negativa.