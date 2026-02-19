¿Una base militar en Gaza?: lo que se puede esperar de la Junta de Paz de Donald Trump para el enclave

Una base militar para 5 000 personas y de más de 140 hectáreas, marca uno de los planes de Donald Trump en la Franja de Gaza.

Así lo recogen documentos de contratación, revisados por el diario británico The Guardian. El complejo está concebido como centro de operaciones de una futura Fuerza Internacional de Estabilización (FSI), un contingente multinacional destinado a operar en el enclave palestino.

De acuerdo con los registros, la iniciativa forma parte de la recién creada "Junta de Paz", organismo que, aunque cuenta con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, estaría presidido por Trump y dirigido en parte por su yerno, Jared Kushner.

Más de 20 países se han inscrito como miembros, si bien varios aliados europeos han optado por no participar en su reunión inaugural en Washington este jueves 19 de febrero.

¿Cómo será construida la base militar en Gaza?

Los planos contemplan la construcción gradual de una instalación de 1 400 por 1 100 metros, rodeada por 26 torres de vigilancia blindadas montadas sobre remolques, un perímetro de alambre de púas, búnkeres subterráneos, un campo de tiro para armas ligeras y almacenes para equipamiento militar.

Cada búnker tendría dimensiones aproximadas de seis por cuatro metros y 2,5 metros de altura, con sistemas de ventilación reforzados.

El documento contractual también establece que el adjudicatario deberá realizar estudios geofísicos para detectar “vacíos subterráneos, túneles o cavidades grandes”, una disposición que parece aludir a la extensa red de túneles atribuida a Hamás.

Asimismo, incluye un “Protocolo de Restos Humanos”, que ordena la paralización inmediata de las obras ante el hallazgo de restos o artefactos culturales, en un territorio donde, según autoridades locales, miles de cuerpos permanecen bajo los escombros tras meses de bombardeos.

La base se ubicaría en una franja árida del sur de Gaza, actualmente bajo control israelí y devastada por años de conflicto. Naciones Unidas estima que al menos 1,9 millones de palestinos han sido desplazados desde el inicio de la guerra.

¿Cuáles son las dudas operativas?

El Consejo de Seguridad autorizó a la llamada ‘Junta de Paz’ desplegar una fuerza temporal para asegurar la frontera de Gaza, mantener la paz, proteger a la población civil y entrenar a fuerzas policiales palestinas “verificadas”.

Sin embargo, no se han hecho públicas las reglas de enfrentamiento de la futura Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) en caso de nuevos bombardeos israelíes o ataques de Hamás, ni está claro qué rol tendría en el eventual desarme del grupo islamista, una condición exigida por Israel para avanzar en la reconstrucción.