Futbolistas de la Selección de Colombia sufrieron presunto intento de asalto en EE.UU.: ¿qué pasó?

La pasada fecha FIFA fue prolífica para la Selección de Colombia, que consiguió sendos triunfos ante Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0), en los amistosos de preparación disputados en Estados Unidos.

Sin embargo, no todo fue positivo, ya que se ha conocido que miembros del seleccionado cafetero pasaron un momento de tensión en el país norteamericano, debido a un presunto intento de asalto.

Según reportan medios estadounidenses, el incidente tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en Fort Lauderdale -donde se jugó el partido contra Nueva Zelanda-, cuando miembros del seleccionado sudamericano acudieron a un centro comercial para realizar compras, entre ellas, teléfonos iPhone.

A su salida, uno de los jugadores notó que eran seguidos por una camioneta negra. Esto despertó la preocupación de los seleccionados, que se dirigían a una clínica de la ciudad.

De acuerdo con la cadena Local 10, los jugadores fueron seguidos hasta el centro médico, por lo que procedieron a llamar a la Policía, que intervino al vehículo sospechoso.



Sujetos con prontuario delictivo

En la camioneta, las autoridades intervinieron a tres sujetos, dos de ellos con amplio prontuario delictivo, de acuerdo con reportes policiales.

Además, tras inspeccionar el vehículo, encontraron “herramientas para robo y guantes de látex dentro”, según Local 10.

La cadena NBC, en tanto, reportó que los tres sospechosos aseguraron haber llegado al lugar para encontrarse con un amigo, “pero su historia cambió muchas veces”.

“Llevaban su uniforme, ya sabes, su uniforme de entrenamiento. (...) Creo que sin duda fueron el objetivo (de los delincuentes)”, dijo a la prensa un empleado del equipo colombiano, que prefirió no ser identificado.

De hecho, al cierre de este informe, se desconoce la identidad de los futbolistas colombianos que pasaron este mal momento en Estados Unidos.

