Marco Rubio anuncia que Nicolás Maduro será juzgado en EE.UU. y que no habrá más ataques en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.

Además, indicó que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.

"Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en X el senador Lee, sobre dicha conversación.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee remarcó que Rubio le dijo en su llamada que "no anticipa nuevas acciones [militares] en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

Donald Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump, quien indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El republicano confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.