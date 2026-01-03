Ciudadanos venezolanos se congregan en el frontis de la Embajada de Venezuela en Lima tras captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump anunció este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Venezuela y sacados del país, luego de los bombardeos registrados en Caracas.

Asimismo, en un pronunciamiento en su red social Truth, adelantó que ofrecerá más detalles sobre los pormenores de este ataque en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, a las 11 de la mañana (hora estadounidense).

Tras conocerse esta noticia, varios ciudadanos venezolanos en nuestro país llegaron hasta la sede de la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la captura del dictador.

"Esto es una noticia que esperaba, se lo pedía a Dios todos los días"

Frank Díaz, un ciudadano venezolano, psicopedagogo de profesión que lleva más de 7 años fuera de su país, indicó que recibe con alegría la noticia de la captura de Maduro, la cual esperaba desde hace tiempo, aunque expresó su preocupación por los bombardeos registrados en Caracas.

"Ahorita es una sensación de alegría, también de tristeza, no lo puedo negar, porque si bien es cierto estos bombardeos van a traer daños colaterales, mi familia está allá. Esto es una noticia que esperaba, me iba a dormir y le pedía a Dios todas las noches que acabara este narcogobierno, este régimen que tenía Venezuela secuestrada por muchos años. Cuando me enteró en la mañana, no dudé en llamar a Venezuela, no dudé en revisar mis redes y confirmar la información y desde ese momento, de verdad, que ha sido una sensación de alegría, eso es lo que siento ahorita", indicó.

Asimismo, señaló que ya ha podido comunicarse con su familia allá en Venezuela, quienes, según dijo, aún no pueden expresar su alegría por lo sucedido, ya que "todavía no se sabe qué se puede esperar".

"He tenido la oportunidad de hablar con mi familia, obviamente ellos allá todavía no pueden expresar estas emociones que tengo acá, porque allá todavía no se sabe qué se puede esperar porque si bien es cierto el régimen de Nicolás Maduro llamó a su gente que tiene armada, a los civiles que él tiene armados, los llamó a la calle. Entonces, el temor que todavía existe en Venezuela es de que esa gente pueda venir y tomar represalias con el pueblo que salga a manifestar sus emociones a las calles", agregó.

Finalmente, Díaz indicó que tuvo que salir del país por las duras condiciones económicas que se vivía en Venezuela. Además, dijo que tiene una hija que este día cumple 14 años, por lo que recibe la noticia como un regalo.

"Hoy está cumpliendo 14 años mi hija, estoy que la llamo pero me imagino que estará durmiendo o tal vez no haya luz, no hay internet. Y quiero felicitarla y quiero decirle que el mayor regalo que le ha podido dar la vida es nuestra Venezuela libre hoy", resaltó.