Vicepresidenta de Venezuela dice que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y exige a EE.UU. prueba de vida

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

"Ante el brutal ataque desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata", aseveró.

La también titular de Hidrocarburos informó de la muerte de militares y civiles que se encontraban "en los distintas puntos de los ataques", que, según el Gobierno venezolano, fueron en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira.

"Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles", expresó.

Asimismo, Rodríguez invocó al pueblo venezolano a salir "en defensa" del régimen.

"El llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas […], es activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lo sabe nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo sabe el pueblo venezolano organizado en milicias y lo saben también nuestros organismos de seguridad ciudadana que, en perfecta fusión popular-policial-militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar”, señaló.

Donald Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump, quien indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El republicano confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.