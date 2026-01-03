Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU. e invoca su derecho a la "legítima defensa"

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país, entre ellas Caracas, y anunciara la captura de Nicolás Maduro.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

"Durante la madrugada del día 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas [...] y de otras ciudades en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones", indica la misiva.

Venezuela subrayó que esta agresión "viola flagrantemente" la Carta de la ONU, que establece que los "miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

En ese sentido, la Cancillería venezolana indicó que "se reserva el derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, a fin de proteger su población, su soberanía e integridad territorial".

Además, solicitó "convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela".

Asimismo, pidió "condenar la agresión de los Estados Unidos de América contra el pueblo y gobierno" venezolanos, el cese de los ataques armados y "establecer las medidas pertinentes para que el gobierno de los Estados Unidos de América responda por los crímenes de agresión cometidos contra" Venezuela.

Marco Rubio anuncia que Nicolás Maduro será juzgado en EE.UU. y que no habrá más ataques en Venezuela

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.

Además, indicó que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.

"Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en X el senador Lee, sobre dicha conversación.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee remarcó que Rubio le dijo en su llamada que "no anticipa nuevas acciones [militares] en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".