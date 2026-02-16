Tiroteo durante partido de hockey en EE.UU. deja tres muertos y varios heridos

Una tragedia sacudió la localidad de Pawtucket, Rhode Island, tras un ataque armado en el Lynch Arena que dejó tres personas fallecidas, incluido el agresor y una niña. Las autoridades investigan una presunta disputa familiar como el móvil del incidente.

Un violento episodio empañó un encuentro deportivo escolar en el estado de Rhode Island este lunes, cuando un hombre armado abrió fuego en una pista de hielo durante un juego de hockey y provocó la muerte de dos personas antes de quitarse la vida.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:30 p. m. en el Dennis Lynch Arena de Pawtucket, mientras se disputaba un partido de hockey cooperativo entre varios institutos de la zona.

Según los reportes iniciales, las víctimas mortales incluyen a una niña pequeña y a un adulto que falleció posteriormente en el centro asistencial, mientras que otras tres personas permanecen hospitalizadas en estado crítico con heridas de bala.



"Acabamos de recibir la noticia de que una tercera víctima falleció en el hospital", declaró Gonçalves, jefa de policía de Pawtucket.



Investigaciones sobre una posible disputa familiar

Las primeras indagaciones de la policía y fuentes con conocimiento del caso sugieren que el ataque no fue un acto aleatorio, sino que el agresor tenía un objetivo específico. De acuerdo con información obtenida por CNN, el atacante parece haber apuntado directamente a miembros de su propia familia en lo que se perfila como una disputa doméstica.

El canal local WJAR informó que una de las víctimas fatales es una niña pequeña, dato que fue posteriormente reforzado por declaraciones de funcionarios locales.

Tras realizar los disparos, el sospechoso murió a causa de una herida de bala autoinfligida en el mismo recinto.



"Parece que fue un acto selectivo, pudo haber habido una disputa familiar, pero todavía estamos investigando", dijo la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves.



El despliegue de seguridad tras los disparos incluyó a la Policía Estatal de Rhode Island, agentes de Providence y especialistas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, quienes colaboran en la reconstrucción de los hechos.

Por su parte, el FBI en Boston comunicó que se mantiene al tanto de la situación y que, aunque han respondido a la escena, no se ha identificado una amenaza inminente adicional para la seguridad pública.



"En este momento, no existe ninguna amenaza inminente a la seguridad pública y no ha habido ninguna solicitud de asistencia del FBI", dijeron en un comunicado publicado en las redes sociales.

#FBI Boston is aware of the shooting at the Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket, RI, today and has responded to the scene. We stand ready to assist our partners at the Pawtucket Police Department and @RIStatePolice with any and all resources they need.



At this time, there is no… pic.twitter.com/P1xOnVe72Q — FBI Boston (@FBIBoston) February 16, 2026

Seguridad de los estudiantes

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades escolares confirmaron que los estudiantes que participaban en el torneo se encuentran a salvo y bajo resguardo.

El superintendente de las Escuelas Públicas de North Providence, Joseph Goho, aclaró que el tiroteo involucró a espectadores y ocurrió cerca del inicio del primer periodo del juego.

El personal docente y agentes de seguridad coordinaron planes de reunificación para asegurar que todos los menores fueran localizados y entregados a sus familias tras el momento de tensión vivido en la arena.

"Afortunadamente, todos los estudiantes que participaron en el partido se encuentran a salvo", declaró el superintendente Joseph Goho.

Este suceso marca el tiroteo masivo número 41 registrado en Estados Unidos en lo que va del año, según datos del Archivo de Violencia con Armas de Fuego. La violencia en Pawtucket ocurre apenas dos meses después de otro incidente armado cerca de la Universidad de Brown, lo que ha generado una profunda consternación en la comunidad de Rhode Island y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios públicos.