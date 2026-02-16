Alexander Callens anuncia deseo de retirarse en Sport Boys tras dejar de jugar por problema cardíaco

Alexander Callens, del AEK Atenas griego, informó en febrero del 2025 que tendrá que dejar de jugar durante varios meses, mientras es sometido a exámenes y observación por presentar "una ligera alteración cardíaca". Sin embargo, ya se cumplió un año y aún no hay una fecha de su vuelta a las canchas

El problema de salud del central de 33 años, fue revelado en ese momento por el AEK en un comunicado, en el que precisó que se le detectó "un cambio en la función cardíaca".

En una reciente declaración en sus redes sociales, Callens señaló que actualmente se encuentra enfocado en recuperarse totalmente, pero que avisará a sus hinchas cuando jugará nuevamente.

"Primero estoy priorizando mi salud, y una vez que esté al 100%, ahí voy a volver. No se preocupen, se van a enterar cuando vuelva", declaró.

También afirmó que su meta es retirarse en Sport Boys, club que debutó en la profesional en 2011.

"Yo he dicho que en mi Boys me quiero retirar yo, quiero jugar ahí. Toda la vida rosado, yo soy lo que soy gracias al Sport Boys", concluyó.

Callens disputó su último partido oficial el 24 de noviembre del 2024.