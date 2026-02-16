Embajador de EE.UU. en Perú dice que "para la estabilidad del país" debe asegurarse "que el presidente siga en funciones"

Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Perú, en una entrevista publicada este lunes en el diario Gestión, opinó respecto a la actual situación política que afronta el presidente José Jerí, sobre quien pesan 7 mociones de censura que serán abordadas mañana en el Congreso.

Como se sabe, diversas bancadas parlamentarias impulsaron dichas mociones en las últimas semanas, a raíz de los recientes escándalos políticos en los que se ha visto inmerso el mandatario, como el denominado 'Chifagate' y las visitas nocturnas de jóvenes mujeres al Despacho Presidencial, tras lo cual obtuvieron contratos con el Estado.

Consultado sobre el tema, el diplomático norteamericano sostuvo que "para la estabilidad" de nuestro país, el jefe de Estado debería seguir "en funciones". Además, indicó que, a los ojos de EE.UU. y del mundo, no era "normal" cambiar seguido de presidentes.

"Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de EE.UU. sino del mundo, no es normal", sostuvo.

Asimismo, destacó que "para traer inversión estadounidense, la estabilidad es muy importante". Además, no descartó que el presidente norteamericano Donald Trump se pronuncie sobre la política peruana.

"Habla por él mismo. Si él determina que quiere hablar de los candidatos, es un tema que le reservo al presidente", señaló.

"Lo que ha pasado con Chancay es vergonzoso"

Por otro lado, el embajador estadounidense reafirmó su parecer respecto al fallo judicial que determinó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no puede ejercer "sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción" al megapuerto de Chancay, administrado por la empresa china Cosco Shipping Ports.

En ese sentido, Navarro calificó de "vergonzoso" lo acontecido judicialmente y afirmó que "EE.UU. nunca le pediría" al Perú "que pierda soberanía" en el puerto del Callao, donde actualmente se ejecuta una operación conjunta de infraestructura.

"EE.UU. también comercia con China. Eso no lo ocultamos, pero nunca le daríamos nuestros activos críticos para que los manejen. Ni las redes eléctricas, los puertos o ferrocarriles, no podemos ceder soberanía a un país extranjero", indicó.

"EE.UU. nunca le pediría a su socio, el Perú, que pierda soberanía en el negocio que estamos haciendo ahora en el Callao. Lo que ha pasado con Chancay es vergonzoso", aseveró.

Asimismo, el embajador se refirió a lo señalado por la diplomacia china, que sostuvo que EE.UU. realizaba una "fabricación y difamación flagrantes" en torno a lo acontecido en el puerto de Chancay.

"Si han dicho eso, es una falacia. La decisión judicial es clara y es un precedente muy peligroso para el Perú", puntualizó.