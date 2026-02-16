Roberto Sánchez fue operado de apendicitis y se recupera en una clínica de Arequipa

El candidato presidencial de Juntos Por el Perú fue internado de emergencia luego de presentar problemas de salud durante la madrugada del último sábado.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fue operado en una clínica local de Arequipa por una apendicitis y su estado de salud es estable, a la espera de recibir el alta médica. Así lo informó Ronald Fernández, coordinador regional de dicha agrupación política.

El dirigente político señaló que Roberto Sánchez fue internado de emergencia luego de presentar problemas de salud durante la madrugada del último sábado. Además, explicó que no pudo ser operado en Caravelí debido a la falta de especialistas y equipamiento en los centros de salud para esa operación.

En tanto, el gerente Regional de Salud en Arequipa, Walter Oporto, señaló que los médicos del hospital de Camaná se habían preparado para operar a Roberto Sánchez, pero por una solicitud del candidato presidencial, fue trasladado en una ambulancia del MINSA a una clínica privada. En ese sentido, reconoció la falta de especialistas en los centros de salud en Caravelí.

Las actividades proselitistas de Sánchez en Arequipa, Moquegua y Tacna fueron suspendidas hasta que el candidato presidencial sea dado de alta.