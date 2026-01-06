Groenlandia exige reunión con Marco Rubio tras declaraciones de Trump sobre dominio en isla ártica

El gobierno de Groenlandia, territorio autónomo danés, exigió este martes una entrevista con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para discutir las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros de su gobierno, sobre su interés por hacerse con esta isla ártica por razones de seguridad nacional.

Como se sabe, el último domingo, el mandatario norteamericano volvió a manifestar su intención de dominio sobre Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, que se encuentra ubicado en la zona nororiental de América del Norte.

“Necesitamos Groenlandia. Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, declaró Trump.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”, añadió, al tiempo que indicó en términos de burla: “Dinamarca aumentó la seguridad en Groenlandia, agregaron un trineo de perros más”.

Finalmente, el presidente norteamericano indicó que su gestión se "preocupará" por Groenlandia "en dos meses". "Hablemos de Groenlandia en 20 días", acotó a la prensa.

¿Qué han dicho las autoridades de Dinamarca y Groenlandia?

Vivian Motzfeldt, consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, en una publicación en Facebook, exigió una "pronta" reunión con Rubio, y adelantó que en ella estaría presente también el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

"Al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, no le ha salido posible reunirse antes con el Gobierno groenlandés, a pesar de que tanto éste como el Gobierno danés han solicitado varias veces una reunión a nivel de ministros de Exteriores", señaló Motzfeldt.

Asimismo, el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, agradeció en la misma red social el apoyo de los mandatarios europeos que se han pronunciado respaldando la soberanía de la isla ártica, y pidió a Estados Unidos "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay".

Además, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró ayer, lunes, que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza "en la democracia y en el orden internacional basado en normas", y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Enviado de Trump para Groenlandia defiende su independencia a través de acuerdos con EE.UU.

Jeff Landry, enviado especial a Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes la independencia del territorio autónomo danés mediante acuerdos económicos con Washington, pese a que el mandatario norteamericano ha insistido en que forme parte de su país.

Landry, nombrado emisario de Trump en diciembre para convertir Groenlandia "en parte de EE.UU.", aseguró que el mandatario está ofreciendo oportunidades económicas al territorio, pero descartó que quiera tomarlo por la fuerza.

"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

Como se recuerda, el último diciembre, Trump anunció el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial de EE.UU. en Groenlandia.

"Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!", escribió en su red Truth Social, a lo que Landry replicó en su cuenta de X que su misión será "convertir Groenlandia en parte de EE.UU.".