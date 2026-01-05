¿El próximo objetivo es Groenlandia?: Dinamarca recibe apoyo de países europeos tras nuevas amenazas de Trump

El último domingo, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump volvió a manifestar su intención de dominio sobre Groenlandia, una nación constituyente del Reino de Dinamarca, aunque goza de autonomía, y que se encuentra ubicada en la zona nororiental de América del Norte.

“Necesitamos Groenlandia. Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, declaró Trump.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”, añadió, al tiempo que indicó en términos de burla: “Dinamarca aumentó la seguridad en Groenlandia, agregaron un trineo de perros más”.

Finalmente, el presidente norteamericano indicó que su gestión se "preocupará" por Groenlandia "en dos meses". "Hablemos de Groenlandia en 20 días", acotó a la prensa.

Esta no es la primera vez que el mandatario estadounidense se refiere en esos términos a la que es considerada la isla más grande del mundo. En marzo del año pasado, en una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump anunció que estaba dispuesto a llegar "hasta donde sea necesario" para "tener" Groenlandia.

“Llegaremos hasta donde sea necesario. Necesitamos Groenlandia. Y el mundo necesita que tengamos Groenlandia, incluida Dinamarca [...] Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional y la seguridad internacional", indicó.

Como parte de este discurso, el último diciembre, el jefe de Estado anunció el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial de EE.UU. en Groenlandia.

"Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!", escribió en su red Truth Social, a lo que Landry replicó en su cuenta de X que su misión será "convertir Groenlandia en parte de EE.UU."

Groenlandia y Dinamarca exigen a Trump parar con las amenazas

A lo dicho por Trump ayer, domingo, los primeros en responder fueron los primeros ministros de Groenlandia y Dinamarca, Jens-Frederik Nielsen y Mette Frederiksen, respectivamente. El primero, en un comunicado publicado en Facebook, indicó con firmeza: "No más presión. No más pistas. No más fantasías sobre la anexión".

"Somos parte de la OTAN y somos plenamente conscientes de la ubicación estratégica de nuestro país. Y nos damos cuenta de que nuestra seguridad depende de buenos amigos y fuertes alianzas. En este sentido, una relación respetuosa y leal con los Estados Unidos es muy importante. Ha sido así durante décadas. Pero las alianzas se basan en la confianza. Y la confianza requiere respeto", sostuvo.

"Las amenazas, la presión y la charla de anexión no pertenecen a ningún lado entre amigos. Así no se le habla a un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad", agregó.

Por su parte, Mette Frederiksen pidió a Trump que deje de amenazar a Groenlandia.

"Urjo a la parte estadounidense a detener las amenazas hacia un aliado históricamente estrecho y contra otro país y otro pueblo, que claramente ha dicho que no está a la venta", señaló.

Este lunes, en una entrevista para la cadena TV2, la primera ministra danesa agregó que "todo se acabará" si Washington ataca Groenlandia.

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", sostuvo.

"No aceptaremos una situación en la que Groenlandia y nosotros seamos amenazados de esta manera", acotó.

La jefa de Estado destacó que se toma en serio las intenciones de Trump, pero que hace todo lo posible para que todo termine bien. "Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas", subrayó. Además, resaltó que no está "nerviosa", pero que tampoco es "ingenua" con respecto a los intereses de Washington.



Países europeos cierran filas en respaldo a Groenlandia

Este lunes, jefes de Estado de diferentes países europeos se manifestaron en respaldo de Groenlandia y Dinamarca y rechazaron las intenciones de Trump.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó su "plena solidaridad" con ambas naciones y afirmó que "de Ucrania a Gaza, pasando por Venezuela", el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados es "innegociable".

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, recordó que Groenlandia, como parte de Dinamarca, tendría que ser defendida como territorio de la OTAN ante cualquier amenaza.

"Dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN", dijo Wadephul en una rueda de prensa en Vilna, la capital lituana, junto a su homólogo lituano, Kęstutis Budrys.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, resaltó que Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses y que las fronteras "no pueden modificarse por la fuerza o por la amenaza del empleo de la fuerza".

Asimismo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se manifestó en esa línea a través de su cuenta de X.

"Sólo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre las cuestiones que tratan de Dinamarca y Groenlandia. Suecia apoya completamente a nuestro vecino", sostuvo.

Además, Anitta Hipper, portavoz de la Comisión Europea, indicó hoy en una rueda de prensa: "La Unión Europea (UE) seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".