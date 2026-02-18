‘Yo Soy’: después de 10 años y 7 intentos, imitador de Liam Gallagher, de Oasis, logró ingresar a la competencia

Junto al imitador de Frank Sinatra, ambos lograron entrar al reality y tienen oportunidad para demostrar su talento.

Después de iniciar las galas de la nueva temporada de Yo Soy, Ricardo Morán reveló que ocho participantes regresarán para enfrentarse en conciertos extraordinarios en los que solo uno se unirá a los demás imitadores.

Los elegidos fueron Beéle (Sanyer Carrizales), Carla Morrison (Anghle Enrique), Frank Sinatra (Álvaro Mena), Don Chezina (Jhonattan Cabrera), Liam Gallagher (Ricardo Escuza), John Lennon (Nicolás Jara), Alex Turner (Arturo Espinoza) y El Gran Combo de Puerto Rico (Marco Antonio Arteaga, Omar Lenin Bemales y Marco Antonio Llontop).

Sin embargo, tras varias presentaciones, Morán debía escoger a uno, pero confió en el talento de dos: los imitadores de Liam Gallagher y Frank Sinatra formarán parte de esta edición de Yo Soy. Ricardo Martin, quien interpreta al vocalista de Oasis, se mostró emocionado por estar en competencia.

“Se logró, después de 10 años y 7 intentos. Oasis en galas”, escribió en la gala de comentarios.

Al escuchar sus nombres, Gallagher y Sinatra se abrazaron fuerte. Ambos prometieron dar lo mejor de sí para avanzar en el reality de imitación.

¿Quién fue el último ganador de ‘Yo Soy’?

Gabriela Villanueva, oriunda de Ilo, logró el trofeo como Michael Jackson tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo tras escuchar su nombre como la ganadora.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.