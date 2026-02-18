Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Brujas vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de los playoffs de la Champions League?

Guíade TV del Brujas vs Atlético de Madrid.
Guíade TV del Brujas vs Atlético de Madrid. | Fuente: Atlético de Madrid
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Brujas vs Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles en un vibrante partido por la Champions League.

En una montaña rusa esta temporada, con subidones, caídas y una irregularidad constante, la Champions League exige desde este miércoles la mejor versión del Atlético de Madrid, enfrentado a sí mismo, a sus vaivenes y al Brujas, cuya velocidad y juventud alertan al equipo de Diego Simeone, que nunca ha ganado allí y que recuperará su once más tipo después de las rotaciones del domingo.

Brujas vs Atlético Madrid: ¿Cómo llegan a la ida de playoffs de Champions League 2026?

Brujas derrotó 1-2 a Cercle Brugge por la Pro League de Bélgica, mientras que Atlético de Madrid cayó 3-0 frente a Rayo Vallecano en la LaLiga.

¿Cuándo y dónde juegan Brujas vs Atlético Madrid en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

El partido entre Brujas vs Atlético de Madrid se disputará este miércoles 18 de febrero en el Estadio Jan Breydel de la ciudad de Brujas. El recinto tiene capacidad para 29.042 espectadores.

¿A qué hora juegan Brujas vs Atlético Madrid en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

  • En Perú, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Portugal, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m. 
  • En España, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Brujas vs Atlético de Madrid comienza a las 5:00 p.m. 

¿Qué canal TV transmite el Brujas vs Atlético Madrid en vivo?

El partido entre Brujas vs Atlético de Madrid será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Brujas vs Atlético Madrid: Alineaciones posibles

Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Onyedika, Vanaken; Forbs, Diakhon, Vermant.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann o Baena y Julián Alvarez.

Brujas vs Atlético Madrid: Últimos resultados

Brujas

Cercle Brugge 1-2 Brujas

Brujas 3-0 Standard Lieja

Union Saint-Gilloise 1-0 Brujas


Atlético de Madrid

Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 4-0 Barcelona

Atlético de Madrid 0-1 Real Betis

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Brujas Atlético de Madrid Champions League

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA