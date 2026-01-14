Últimas Noticias
Dinamarca reafirma "desacuerdo fundamental" con EE.UU. sobre Groenlandia, mientras países europeos envían tropas a la isla

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, tras su reunión en la Casa Blanca. | Fuente: EFE
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen y la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, tras su reunión en la Casa Blanca. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En medio de tensiones diplomáticas, representantes daneses y groenlandeses concluyeron este miércoles una reunión en la Casa Blanca sin resolver diferencias con la administración Trump, acordando solo un grupo de trabajo futuro, al tiempo que aliados europeos como Suecia, Noruega y Alemania despliegan personal militar en la isla ártica para reforzar la presencia aliada.

Dinamarca y Groenlandia reiteraron este miércoles un "desacuerdo fundamental" con Estados Unidos sobre el futuro de la isla ártica tras una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, donde las partes acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar soluciones, mientras varios países europeos anunciaron el envío inmediato de tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca ante las crecientes tensiones de seguridad en el Ártico.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, calificaron el encuentro de "franca pero también constructiva", aunque admitieron que no lograron cambiar la postura estadounidense, centrada en las demandas del presidente Donald Trump de tomar control del territorio autónomo danés por motivos de seguridad nacional.

"No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia. Y dejamos muy claro que esto no beneficia al reino", dijo Rasmussen a los periodistas después de las conversaciones, que duraron cerca de una hora.

Horas antes, el Ministerio de Defensa danés anunció una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, incluyendo aviones, buques y soldados de aliados de la OTAN, citando "tensiones de seguridad" extendidas al Ártico.

Las partes acordaron que el grupo de trabajo se reúna por primera vez "en cuestión de semanas" y se enfoque en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino de Dinamarca", según el ministro danés.

Detalles de la reunión diplomática

Las conversaciones, seguidas de cerca por observadores internacionales, se centraron en cómo garantizar la seguridad a largo plazo en Groenlandia, pero Rasmussen enfatizó que Dinamarca cree que esto puede lograrse "dentro del marco actual", sin alterar la integridad territorial del reino ni el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

"Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", declaró Rasmussen en una conferencia de prensa en Washington, DC.



Manifestación bajo el lema 'Groenlandia es para los groenlandeses' frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague, Dinamarca, este 14 de enero. | Fuente: EFE
Manifestación bajo el lema 'Groenlandia es para los groenlandeses' frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague, Dinamarca, este 14 de enero. | Fuente: EFE

Inicialmente solicitada para el Departamento de Estado con Rubio, la reunión se trasladó a la Casa Blanca tras la intervención de Vance, quien ha criticado previamente la gestión danesa de Groenlandia y visitó la isla el año pasado sin reunirse con funcionarios locales.

Vance y Rubio no comentaron inmediatamente tras el encuentro, pero Trump, al ser consultado en la Oficina Oval, reiteró su posición.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para fines de seguridad nacional. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos", había declarado previamente en redes sociales, agregando que la alianza se volvería "mucho más formidable y efectiva" con el territorio bajo control estadounidense.

"Es vital para el Golden Dome que estamos construyendo", dijo Trump, refiriéndose a un propuesto sistema de defensa contra misiles.

Refuerzo militar europeo en Groenlandia

En una señal de solidaridad europea, varios países anunciaron contribuciones militares inmediatas a Groenlandia, integrándose a la fuerza multinacional liderada por Dinamarca.

Suecia envió un número no especificado de oficiales este miércoles para preparar la Operación Arctic Endurance, anunció el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en X.

Noruega despachó dos efectivos de defensa para "trazar la cooperación futura entre los aliados (de la OTAN)", confirmó un portavoz del Ministerio de Defensa noruego a CNN.

Una mujer enarbola la bandera de Groenlandia frente a la embajada de Estados Unidos en Dinamarca. | Fuente: EFE
Una mujer enarbola la bandera de Groenlandia frente a la embajada de Estados Unidos en Dinamarca. | Fuente: EFE

Alemania enviará mañana, jueves, un equipo de reconocimiento de 13 militares a Nuuk para una misión de exploración del 15 al 17 de enero, con el objetivo de "explorar las condiciones marco para posibles contribuciones militares que apoyen a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, mediante capacidades de vigilancia marítima", indicó el Ministerio de Defensa alemán en un comunicado.

Francia, Alemania y Noruega ya habían señalado su disposición a contribuir, y el ministro de Defensa francés anunció planes para abrir un consulado en la isla el próximo mes, según informes de The Guardian y BBC.

El gobierno groenlandés justificó el aumento militar como un esfuerzo para "entrenar la capacidad de operar en las condiciones únicas del Ártico y fortalecer la presencia de la alianza (OTAN) en el Ártico para el beneficio de la seguridad europea y transatlántica".

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, calificó de "muy hipotético" un posible ataque estadounidense, afirmando que es "poco probable que una nación de la OTAN ataque a otro país de la OTAN".

