Dinamarca reafirma "desacuerdo fundamental" con EE.UU. sobre Groenlandia, mientras países europeos envían tropas a la isla

Dinamarca y Groenlandia reiteraron este miércoles un "desacuerdo fundamental" con Estados Unidos sobre el futuro de la isla ártica tras una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, donde las partes acordaron formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar soluciones, mientras varios países europeos anunciaron el envío inmediato de tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca ante las crecientes tensiones de seguridad en el Ártico.



El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, calificaron el encuentro de "franca pero también constructiva", aunque admitieron que no lograron cambiar la postura estadounidense, centrada en las demandas del presidente Donald Trump de tomar control del territorio autónomo danés por motivos de seguridad nacional.



"No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia. Y dejamos muy claro que esto no beneficia al reino", dijo Rasmussen a los periodistas después de las conversaciones, que duraron cerca de una hora.



Horas antes, el Ministerio de Defensa danés anunció una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, incluyendo aviones, buques y soldados de aliados de la OTAN, citando "tensiones de seguridad" extendidas al Ártico.

Las partes acordaron que el grupo de trabajo se reúna por primera vez "en cuestión de semanas" y se enfoque en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino de Dinamarca", según el ministro danés.

Detalles de la reunión diplomática

Las conversaciones, seguidas de cerca por observadores internacionales, se centraron en cómo garantizar la seguridad a largo plazo en Groenlandia, pero Rasmussen enfatizó que Dinamarca cree que esto puede lograrse "dentro del marco actual", sin alterar la integridad territorial del reino ni el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

"Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", declaró Rasmussen en una conferencia de prensa en Washington, DC.

Las partes acordaron que el grupo de trabajo se reúna por primera vez "en cuestión de semanas" y se enfoque en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del Reino de Dinamarca", según el ministro danés.