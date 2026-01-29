Obispos peruanos recibieron la visita sorpresiva del papa León XIV durante un almuerzo en el Vaticano

Las imágenes de la grata visita del pontífice a los obispos peruanos fueron compartidas por la Conferencia Episcopal Peruana a través de sus redes sociales.

Los obispos del Perú recibieron la visita del papa León XIV durante el almuerzo fraterno en el marco de la Visita Ad Limina Apostolorum, que se desarrolla del 26 al 31 de enero en el Vaticano (Italia).

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por la Conferencia Episcopal del Perú a través de sus redes sociales. "Un gesto de cercanía y comunión que fortalece la misión pastoral de la Iglesia en el Perú", así describió la institución eclesiástica la reunión.

Los obispos peruanos se encuentran en Roma para participar de la Visita Ad Limina Aposto-Lorum, reunión a la cual asisten los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país.

Aparte de la “grata e inesperada sorpresa" que recibieron los obispos durante el almuerzo, serán recibidos en audiencia por el pontífice este viernes, 30 de enero.

“Estamos aquí para orar por la paz y el futuro del Perú, para que esta visita nos fortalezca a todos y nos anime en la fe a servir mejor", declaró el monseñor Carlos García Camader, obispo de Lurín y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

"Oramos para que nuestros futuros líderes sean hombres y mujeres de bien que sirvan a la nación, busquen el bien común y, sobre todo, se esfuercen por unir y sumar, no por restar ni dividir", añadió.

Como se recuerda, el pontífice fue misionero durante más de 20 años en el país y, posteriormente, fue nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo, cargo que ocupó hasta el 2023, año en el que fue convocado a Roma por su antecesor Francisco para convertirse en Prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Hoy, 29 de enero, los obispos del Perú vivieron una grata e inesperada sorpresa: la visita del Papa León XIV durante un almuerzo fraternal en el marco de la visita ad limina a Roma. 🙏🍽️



👉Lea la nota: https://t.co/vuOGlNkWtH



@vaticannews_it pic.twitter.com/OcDu2Y7mr1 — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) January 29, 2026

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Conferencia episcopal donó mosaico de la Santísima Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima

Días antes, la Conferencia Episcopal donó un mosaico de la Santísima Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima al Vaticano, que serán bendecidas y colocadas en los Jardines Vaticanos este sábado 31 de enero.

En diálogo con RPP, el embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, señaló que esta será la primera vez que el propio pontífice presida un acto de este tipo para imágenes marianas y la primera vez que una santa se integre a este camino devocional en el Vaticano.

Las dos últimas visitas Ad Limina Aposto-Lorum de los obispos peruanos fueron en mayo de 2017, con el papa Francisco, y en mayo de 2009, cuando era pontífice Benedicto XVI.