Embajador del Perú ante la Santa Sede ratifica invitación al papa León XIV para que visite nuestro país

En RPP, el embajador Jorge Ponce San Román remarcó que el papa León XIV tiene toda la intención de regresar al Perú.

El embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, ratificó al papa León XIV el firme deseo del Gobierno y del pueblo peruano de recibirlo en una visita a nuestro país.

En declaraciones a La Rotativa del Aire, Ponce San Román manifestó que existe una intención evidente por parte del santo padre de concretar este viaje apenas su apretada agenda lo permita.

Desde Roma, señaló que la preparación de una visita pastoral de esta magnitud demanda, al menos, medio año.

“La invitación ha sido transmitida oportunamente tanto por la Conferencia Episcopal como por el Gobierno de José Jerí”, declaró.

El diplomático subrayó que el afecto que el pontífice siente por el Perú es profundo y que este sentimiento es correspondido plenamente por la devoción y gratitud de la ciudadanía peruana.

“Sí es evidente, y me queda muy claro, es que el papa tiene la intención de ir al Perú. El amor del papa por el Perú es solo superado por el amor de los peruanos hacia el papa”, acotó.

Asimismo, el embajador destacó que el próximo sábado se llevará a cabo la ceremonia de entronización de una imagen de Santa Rosa de Lima y de un mosaico dedicado a las diversas advocaciones marianas del Perú en los Jardines Vaticanos.

Precisó que será la primera vez que el propio pontífice presida un acto de este tipo para imágenes marianas y la primera vez que una santa se integre a este camino devocional en el Vaticano.