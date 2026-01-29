Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lambayeque: inauguran nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV [VIDEO]

Inauguran nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV en Lambayeque.
Inauguran nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV en Lambayeque. | Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La muestra museográfica expone fotografías y datos inéditos del Papa León XIV cuando se desempeñó como sacerdote y obispo de la de la diócesis de Chiclayo.

Presentan nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV en Lambayeque
Presentan nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV en Lambayeque. | Fuente: RPP

Chiclayo cuenta con un nuevo proyecto en honor al Papa León XIV. Se trata de una nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral que tuvo Robert Francis Prevost Martínez desde su llegada a la ciudad norteña a inicios del 2015.

Luego del gran éxito que tuvo la primera muestra museográfica y pictórica de la vida sacerdotal del Papá León XIV, este jueves 29 de enero se inaugurará una nueva muestra en la entrada de la Municipalidad de Chiclayo.

Es así como RPP pudo llegar al lugar registrando las fotografías, los gráficos, vestimentas, y demás tipografías, y donde, aproximadamente, 11 mil personas ya visitaron el lugar.

Esta nueva muestra contiene, además, datos inéditos del Papa León XIV cuando se desempeñó como máxima autoridad de la iglesia católica lambayecana siendo obispo de la diócesis de Chiclayo.

En el museo se detallarán datos desde que Robert Prevost fue ordenado como sacerdote yendo a diferentes partes del país. Además, se verá su unión a los agustinos del Perú hasta que finalmente obtuvo su DNI peruano y fue elegido Papa León XIV.

"Estamos emocionados porque el día de hoy estamos inaugurando la nueva muestra permanente del Papa León XIV aquí en el centro cultural del Palacio Municipal de Chiclayo”, declaró el subgerente de turismo de la Municipalidad de Chiclayo, David Cárdenas.

Muestra museográfica expone fotografías y datos inéditos del Papa León XIV.
Muestra museográfica expone fotografías y datos inéditos del Papa León XIV. | Fuente: EFE

Muestra museográfica del Papa León XIV estará también en Lima

Cabe resaltar que esta nueva muestra museográfica del Papa León XIV estará también en la ciudad de Lima. El proyecto se podrá apreciar desde el próximo 3 de febrero en el Parque Kennedy, en Miraflores, con el fin de que se pueda apreciar los datos y fotos del santo padre.

Por otro lado, la Municipalidad de Chiclayo difundió en sus redes sociales la invitación para la inauguración de la nueva muestra museográfica del Papa León XIV. La cita es para este jueves 29 de enero a las 7. 30 p. m. en el Palacio Municipal de Chiclayo. Ingreso Libre.

Esta muestra se lanzará con la presencia de viceministra del Comercio Exterior y Turismo, Nancy Aracelly Laca Ramos, y la alcaldesa de Chiclayo, Janet Isabel Cubas.

“La Municipalidad Provincial de Chiclayo invita a la ciudadanía a la inauguración de la exhibición museográfica permanente ‘Por los caminos de León XIV’, un recorrido cultural, histórico y espiritual que pone en valor los momentos más significativos de la vida, vocación y legado del Papa León XIV”, se le en la publicación.

Del mismo modo, se precisa que esta propuesta museográfica busca “promover el conocimiento, la reflexión y el fortalecimiento de nuestra fe e identidad cultural”, siendo también una línea de tiempo para que los turistas nacionales y extranjeros puedan conocer más sobre el recorrido magisterial del Papa León XIV.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Mi Novela Favorita

La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.
Mi Novela Favorita
Mi Novela Favorita
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
papa León XIV Lambayeque Chiclayo Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Cultura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA