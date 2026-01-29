Lambayeque: inauguran nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV [VIDEO]

Presentan nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral del Papa León XIV en Lambayeque. | Fuente: RPP

Chiclayo cuenta con un nuevo proyecto en honor al Papa León XIV. Se trata de una nueva muestra museográfica sobre la misión pastoral que tuvo Robert Francis Prevost Martínez desde su llegada a la ciudad norteña a inicios del 2015.

Luego del gran éxito que tuvo la primera muestra museográfica y pictórica de la vida sacerdotal del Papá León XIV, este jueves 29 de enero se inaugurará una nueva muestra en la entrada de la Municipalidad de Chiclayo.

Es así como RPP pudo llegar al lugar registrando las fotografías, los gráficos, vestimentas, y demás tipografías, y donde, aproximadamente, 11 mil personas ya visitaron el lugar.

Esta nueva muestra contiene, además, datos inéditos del Papa León XIV cuando se desempeñó como máxima autoridad de la iglesia católica lambayecana siendo obispo de la diócesis de Chiclayo.

En el museo se detallarán datos desde que Robert Prevost fue ordenado como sacerdote yendo a diferentes partes del país. Además, se verá su unión a los agustinos del Perú hasta que finalmente obtuvo su DNI peruano y fue elegido Papa León XIV.

"Estamos emocionados porque el día de hoy estamos inaugurando la nueva muestra permanente del Papa León XIV aquí en el centro cultural del Palacio Municipal de Chiclayo”, declaró el subgerente de turismo de la Municipalidad de Chiclayo, David Cárdenas.