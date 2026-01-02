Protestas en Irán: ¿qué revelan las consignas de las últimas manifestaciones?

La ola de protestas contra la subida de los precios continúa en Irán. El movimiento comenzó el pasado domingo 28 de diciembre, con una huelga y manifestaciones de comerciantes en Teherán, a las que rápidamente se sumaron estudiantes de varias universidades.

Aunque la magnitud de estas movilizaciones aún no ha alcanzado la de las que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022, el descontento parece hoy más generalizado.

Las autoridades iraníes han decretado el cierre de los establecimientos públicos, dejando a gran parte del país en vacaciones, alegando oficialmente el frío y la necesidad de ahorrar energía.

A pesar de estas medidas, las protestas continúan. Al menos seis personas murieron este jueves 1 de enero de 2026, en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, según lo reseñado por medios de comunicación locales, mientras el descontento se extiende a ciudades provinciales más pequeñas, como Marvdasht.

En los videos difundidos en redes sociales, las consignas políticas se mezclan con las reivindicaciones económicas, lo que refleja un hartazgo generalizado que atraviesa todos los estratos de la población, como muestra el análisis de los mensajes coreados en los últimos días en las calles del país.

“Ni Gaza, ni Líbano, que mi vida sea sacrificada por Irán”

Este eslogan, que se escucha en numerosos videos, y que fue retomado por los manifestantes en los primeros días de protesta, refleja la creciente indignación contra la política exterior iraní.

Al rechazar el apoyo del régimen islámico a Hamás y Hezbolá, los manifestantes cuestionan décadas de compromiso regional, el hecho de que estas alianzas movilicen recursos en detrimento de las necesidades internas, mientras Irán atraviesa una grave crisis económica.

Más allá de los comerciantes afectados por la depreciación de la moneda, que ha paralizado las ventas de productos importados, toda la población sufre una inflación galopante.

En diciembre, los precios aumentaron una media del 52% en un año, según el Centro de Estadísticas de Irán, pero esta media oculta subidas aún más intensas en los productos de primera necesidad. Una situación que aviva la frustración social y refuerza el simbolismo del eslogan.