Protestas en Irán: ¿qué revelan las consignas de las últimas manifestaciones?

Las autoridades iraníes han decretado el cierre de los establecimientos públicos, dejando a gran parte del país en vacaciones, alegando oficialmente el frío y la necesidad de ahorrar energía. |
“¡Libertad, libertad, libertad!”
Esta consigna, símbolo de las manifestaciones en las universidades, ha vuelto a resonar en los últimos días. En este video del 30 de diciembre, grabado en la Universidad Tecnológica Khajeh Nasir Toosi de Teherán, se ve a los estudiantes marcando el ritmo con sus zapatos, mientras corean el canto en los pasillos.
Las universidades, sometidas a una vigilancia especial, siguen siendo focos de protesta. El lunes por la noche, los estudiantes de la residencia universitaria de Teherán organizaron una manifestación al grito de “¡Estudiantes libres, protesten! ¡Protesten!”.
Pero las fuerzas de seguridad reaccionaron rápidamente rodeando el complejo y bloqueando las entradas. Al día siguiente, las marchas se extendieron a una decena de otras grandes universidades de la capital.
“¡Policías, apóyennos!”
“¡Sin honor, sin honor!”, al unísono, las estudiantes de la Universidad Shahid Beheshti de Teherán se enfrentan a las fuerzas de seguridad “que acudieron a reprimir la concentración organizada en la noche del miércoles al jueves en su residencia universitaria, situada en el norte de la capital”, relata el periodista Armin Arefi.
Estos lemas acompañan la mayoría de las manifestaciones desde el domingo, resonando en cada barricada de la Policía Antidisturbios, tiroteo de gas lacrimógeno o detención violenta, como muestra un video del 31 de diciembre, en el que un estudiante es detenido ante los ojos de sus compañeros por fuerzas de seguridad vestidas de civil.
Este jueves, los comerciantes y vendedores que volvieron a manifestarse en Teherán comenzaron insultando a las fuerzas especiales antes de gritar esta vez: “¡Policías, apóyenos!”. La multitud espera así que algunos agentes se pongan de su lado, lo que podría dar un giro al movimiento y darle un nuevo impulso.
“¡Este año será el año de la sangre, Seyed-Alí (Jamenei) será derrocado!”
El jueves 1 de enero, en Marvdasht, cerca de Shiraz, manifestantes muy jóvenes lanzaron esta amenaza directa al líder supremo, filmada en un video que se compartió ampliamente.
Alí Jamenei, la figura número uno de la República Islámica, es desde hace tiempo blanco de las consignas de los manifestantes. En Teherán y en otras provincias, también gritan “¡Muerte al dictador!” hasta quedarse sin voz.
Los estudiantes de la Universidad de Teherán también corearon: “¡Muerte al principio del Velayate Faqih!”. Con estas palabras, cuestionan los fundamentos mismos de la República Islámica, dictada por el ayatolá Jomeini sobre el principio del “Velayat-e faqih”, que confiere a los religiosos la primacía sobre el poder político y sitúa al líder supremo, de hecho, en la cúspide del Estado.
Las consignas dirigidas a Alí Jamenei reflejan así un rechazo tanto hacia la figura individual como hacia el sistema político que encarna.
Las protestas también incluyen referencias al antiguo régimen. Los manifestantes gritaban: “¡Esta es la última batalla, Pahlavi volverá!” o “Reza Shah, que tu alma descanse en paz”, en apoyo a Reza Pahlavi, hijo del último Sha de Irán, exiliado en Estados Unidos y controvertida figura de la oposición.
Aunque goza de cierta popularidad, especialmente entre la diáspora, no todo el mundo está de acuerdo con él, y en los últimos días también se ha escuchado el eslogan “Ni Shah, ni Mollah”.
Algunos señalan su cercanía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras que ‘Haaretz’ ha mencionado recientemente una operación de influencia destinada a reinstalarlo como Shah durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio.
Pero, más allá de las figuras políticas, la mayoría de los manifestantes expresan una aspiración más amplia: pasar página a la República Islámica y construir un futuro diferente, como indica este grito: “¡Luchamos, morimos, pero recuperaremos Irán!”.