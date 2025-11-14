Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Suecia: varios muertos y heridos tras ser atropellados por un autobús en el centro de Estocolmo

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, y la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT.
El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, y la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Claudio Bresciani / TT
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

De acuerdo con los servicios de emergencias suecos, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.

Varias personas han muerto y otras más han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, y la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT.

Otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer, que estrelló el autobús contra una parada.

"Varias personas atropelladas por un autobús en Valhallavägen a la altura del Instituto de Tecnología. En el suceso hay tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial.

Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente, que tuvo lugar en el barrio de Östermalm, en el centro de la capital sueca.

Técnicos de la policía han acudido a la zona, que ha sido acordonada por orden de las autoridades.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Suecia estocolmo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Europa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA