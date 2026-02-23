Indira Huilca denunció el “parlamentarismo lumpen” y el “desgobierno” ante desastres naturales

La candidata a la Cámara de Diputados, Indira Huilca, dijo que José María Balcázar y José Jerí han contribuido a "devaluar la institución presidencial" y fue enfática al señalar que en el Parlamento "se ha perdido la coherencia ideológica" de izquierda o derecha.

La candidata a la Cámara de Diputados por el partido Ahora Nación, Indira Huilca, criticó la decisión del Gobierno de designar a Hernando de Soto como jefe del Gabinete Ministerial. A su juicio, el anuncio de que el economista peruano tiene prevista "una visita a líderes indígenas de Estados Unidos y Canadá" evidencia una "desconexión con la realidad", especialmente cuando regiones como Arequipa, Ica y Piura sufren graves daños por los huaicos.



"No podemos dejar de constatar que estamos en un desgobierno y a quien le pasa la factura, sobre todo, es a la gente", dijo durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



Para Huilca, el actual gobierno interino de José María Balcázar es una "continuidad" de las gestiones de José Jerí y Dina Boluarte. "No ha cambiado el mismo patrón que hemos visto hace más de tres años de un Congreso con sus bancadas mafiosas, eligiendo a un personaje que pueden usar y controlar", declaró.



La exparlamentaria sostuvo que Balcázar y Jerí han contribuido a "devaluar la institución presidencial" y fue enfática al señalar que en el Parlamento "se ha perdido la coherencia ideológica" de izquierda o derecha.



"Me parece que hoy día el país no está dividido entre las derechas y las izquierdas, porque muchos se están traficando con esas supuestas identidades políticas, lo que hay sí es una defensa corporativa de actividades criminales y delictivas en el propio Congreso", expresó.



“Parlamentarismo lumpen”

En ese sentido, la también socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunció que grupos legislativos, como Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú actúan en bloque para aprobar "leyes procrimen", debilitar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y retroceder en derechos de las mujeres.



Asimismo, criticó que el Parlamento no haya elegido el pasado miércoles 18 de febrero a un miembro —para asumir la presidencia del Congreso y, por consiguiente, la jefatura del Estado— que "no se haya coludido" con otros para aprobar leyes que favorecieron al sicariato y la extorsión.



"¿Por qué no pusieron a alguno de esos pocos congresistas que no votaron a favor de estas leyes [procrimen]? Porque les interesa seguir manejando desde ese espacio el gobierno. Hoy día gobierna el Congreso a través de estas bancadas", expresó, señalando que la institución ha tocado fondo con apenas un 3 % de aprobación ciudadana.



Indira Huilca describió finalmente el sistema actual como un “parlamentarismo lumpen”, donde prima la defensa de actividades delictivas sobre las necesidades de seguridad y bienestar de la población.