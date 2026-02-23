Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 24 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales TV para ver Libertadores y Champions League

Sporting Cristal en la Copa Libertadores.
Sporting Cristal en la Copa Libertadores. | Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 24 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 24 de febrero. 

Partidos de hoy, Champions League

12:45 p.m. | Atlético de Madrid vs Brujas - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Newcastle vs Qarabag - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Leverkusen vs Olympiacos  - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Inter vs Bodo Glim - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copra Libertadores

5:00 p.m. | Huachipato vs Carabobo - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Sporting Cristal vs 2 de Mayo - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Medellín vs Liverpool  - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol - Argentina

3:00 p.m. | Platense vs Defensa y Justicia - ESPN, Disney+

5:15 p.m. | San Lorenzo vs Instituto - ESPN, Disney+

5:45 p.m. | Central Córdoba vs Talleres - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Belgrano vs Atlético Tucumán - ESPN, Disney+

8:00 p.m. | Gimnasia y Esgrima vs Independiente - ESPN, Disney+

fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Champions League

