Abogado de la familia Marzano asegura que "terceras personas" habrían intentado obstaculizar investigaciones contra Adrián Villar

La defensa legal de la víctima señaló que Villar ha reconocido ser el conductor responsable del hecho, pero la Fiscalía necesita todavía hacer unas diligencias del caso.

Carlos Grados, abogado de la familia de Lizeth Marzano, afirmó este lunes que "terceras personas" habrían intentado obstaculizar las investigaciones que se llevan contra Adrián Villar, el sujeto que atropelló y causó la muerte de la joven deportista el último 17 de febrero.

El abogado no mencionó nombres, pero aseguró que se dieron cuenta de estas personas durante la diligencia donde se visualizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad que filmaron el momento en que la víctima perdió la vida.

"Hay la visualización respecto de la diligencia practicada hoy, donde se ve combinaciones de otras personas para poder, como se puede, digamos, adelantar un tema, como querer ocultar ciertas informaciones respecto a ello. Porque se han visto ciertos actos que obran ya en la carpeta fiscal donde se podría tener una confabulación, por así decirlo, de querer obstaculizar el desarrollo del proceso", expresó en una entrevista al programa La Rotativa del Aire Noche de RPP.

Grados destacó que se haya dictado impedimento de salida del país por nueve meses contra Villar y señaló que, pese a que este ha reconocido ser el conductor responsable del hecho, la Fiscalía necesita hacer unas diligencias para este caso.

"A pesar de que el señor Villar ha reconocido los hechos pertinentes cuando se ha puesto a derecho de la etapa procesal, a pesar de ello, todavía sí hay una serie de diligencias que ha dispuesto el representante del Ministerio Público para poder esclarecer este hecho", añadió.

Grados señaló además que, por el momento, la información que ellos tienen es que Adrián Villar manejó solo el auto aquella noche donde murió Lizeth Marzano.

Tomarían acciones legales contra Marisel Linares

La defensa legal de la familia Marzano también anunció la posibilidad de iniciar acciones legales contra la periodista Marisel Linares como tercero civil responsable en el caso ya que el vehículo que manejó el joven Adrián Villar todavía está a su nombre.

"También estamos viendo las acciones para poder iniciar, en este caso, en contra de la titular del vehículo, por ser una tercera civil responsable, que es la figura legal que se conoce", expresó.

Por otro lado, el abogado Grados enfatizó que no se ha hablado de una reparación civil porque lo principal para la familia es buscar la sanción penal contra el joven responsable de la muerte de Lizeth Marzano.