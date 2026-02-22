Rusia lanza bombardeos en Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión

En Kiev, los periodistas de AFP oyeron explosiones en la madrugada, poco después de que se activara una alerta aérea por misiles balísticos.

La capital ucraniana ha sido objeto de bombardeos durante todo el conflicto y en las últimas semanas Rusia intensificó estos ataques golpeando objetivos de la infraestructura energética en medio del rudo invierno.

"Moscú continúa invirtiendo más en sus ataques que en la diplomacia", denunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en las redes sociales, que indicó que Rusia lanzó cerca de 50 misiles y 300 drones. "El principal objetivo fue el sector energético. También resultaron dañados edificios residenciales e infraestructura ferroviaria".

En el plano diplomático, Hungría anunció este domingo que bloqueará un nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, debido a la interrupción de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Ucrania afirma que el oleoducto que atraviesa su territorio para transportar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría resultó dañado a finales de enero por los ataques rusos. Hungría sostiene que Kiev es responsable de garantizar la seguridad y el funcionamiento de la parte del oleoducto que pasa por su territorio.

En Kiev y sus alrededores, los ataques dejaron al menos un muerto y decenas de heridos, incluidos cuatro niños, informó la policía ucraniana.