Al menos 40 muertos y 115 heridos tras incendio en celebración de Año Nuevo en Suiza: todo lo que se sabe de la tragedia

Europa se encuentra de luto tras la tragedia desatada ayer, el primer día de 2026, cuando un incendio en un bar de la localidad suiza de Crans Montana dejó al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría jóvenes entre 15 y 25 años, que se habían reunido para celebrar el Año Nuevo.

El siniestro ocurrió en 'Le Constellation', un bar de lujo ubicado en el cantón de Valais, en el corazón de los Alpes suizos, donde poco después de la medianoche las llamas se propagaron en cuestión de minutos, con todos los asistentes atrapados en el local.

Según testimonios recogidos por la agencia EFE, el fuego y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que trataban de entrar y rescatar a las víctimas.

Los vecinos de la zona fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro para ayudar a los heridos que lograban salir del local y que presentaban quemaduras graves y síntomas de asfixia. Poco después fueron enviados unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas a la zona de la tragedia.

El presidente suizo, Guy Parmelin, en una rueda de prensa realizada ayer, calificó el hecho como "una de las peores tragedias que ha vivido" su país. Agregó que se trata de una "desgracia de una magnitud desconocida", y que no hay palabras que puedan describir la "brutal pérdida" de vidas que ha enlutado a familias de varias nacionalidades de Europa.

Personas rinden homenaje a las víctimas con flores cerca del bar y salón "Le Constellation", donde ocurrieron los hechos. Fuente: EFE

Países europeos se ofrecen a recibir a los heridos

La gran cantidad de heridos que requerían atención urgente saturó la unidad de cuidados intensivos del hospital en Valais, por lo que pacientes fueron trasladados a otros centros de cuidados para quemaduras. Con el pasar de las horas, varios de ellos tuvieron que ser derivados a centros médicos de otros países, como Francia e Italia, lugares de origen de varias de las víctimas.

Por su parte, Alemania, Polonia y Dinamarca se ofrecieron también a recibir a los heridos para recibir tratamiento especializado. Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha puesto a disposición de las autoridades suizas para ayudar en lo que sea posible.

"Estamos en contacto con las autoridades suizas para brindar asistencia médica a las víctimas a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Europa se solidariza plenamente con Suiza", dijo Von der Leyen.

Cabe resaltar que la mayoría de heridos presenta quemaduras graves, en algunos casos de hasta el 60 % del cuerpo, que requerirán meses y hasta años para ser tratadas, según han señalado especialistas del Hospital de Lausana, donde fueron trasladadas varias personas en estado crítico.

Además de las llamas y las temperaturas, la emisión de humo tóxico causada por la combustión de material plástico ha complicado la situación de los heridos, por lo que muchos presentan también graves problemas respiratorios, según señaló, en una rueda de prensa, el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.

Uno de los países más afectados por la tragedia es Italia, lugar de origen de la mayoría de heridos. El ministro de Exteriores de ese país, Antonio Tajani, exigió a las autoridades suizas aclarar las circunstancias del incendio.

"Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general", declaró Tajani a la prensa.

Hasta el momento, el Ministerio de Exteriores de su país ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los cuales 6 siguen desaparecidos y 13 han sido hospitalizados.

Ayer, fueron trasladados en helicóptero al hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda, Milán, tres italianos: una chica de 29 años y dos chicos de 16, mientras que hoy, viernes, se espera la llegada de otros cuatro pacientes desde Suiza, donde 10 italianos se encuentran internados.

Una bandera suiza ondea a media asta en el palacio federal de Berna, Suiza, este viernes, por las víctimas del incendio registrado en la estación de esquí de Crans-Montana.Fuente: EFE

¿Qué ocasionó el incendio?

Al cierre de esta nota, no había una versión oficial respecto a las causas del incendio; sin embargo, varios videos de los hechos y testimonios apuntaban a una negligencia: el uso de bengalas al interior del local, como parte de las celebraciones.

Al respecto, el ministro de Exteriores italiano indicó que es "poco responsable" que se haya utilizado ese tipo de material en el bar.

"Yo no conocía el local pero el uso de fuegos artificios, aunque sean pequeños, en un local así... diría que me parece una elección poco responsable", dijo el jefe de la diplomacia italiana.

Víctoria, una joven que pudo escapar de las llamas, señaló a la agencia EFE que el incendio se inició luego de que una joven subió sobre los hombros de un camarero con una botella de champagne con bengalas, las que habrían causado las primeras llamas en el techo del local.

Este testimonio coincide con el de un joven que, en declaraciones al noticiero local 24 Heures, indicó que "dispositivos pirotécnicos instalados en botellas [de licor] habrían provocado un incendio en el techo", que "habría estallado muy rápido".

No obstante, otras versiones de los hechos, apoyadas con fotografías difundidas por la Policía local, apuntan a que el fuego inició en el piso inferior.

Antonio Tajani, ministro de Exteriores italiano, ha exigido a las autoridades suizas hacer la investigación y determinar responsabilidades.Fuente: EFE

Por su parte, la fiscal general suiza, Beatrice Pilloud, dijo en una conferencia de prensa brindada ayer que las autoridades investigarán el origen del incendio, pero advirtió que "el trabajo llevará tiempo".

Además, afirmó que se han planteado varias hipótesis sobre la causa de la tragedia, siendo la teoría más aceptada, hasta el momento, que se trató de un "incendio general que provocó la conflagración".

Pilloud agregó que se está entrevistando a numerosos testigos y que se analizarán los teléfonos que han sido encontrados en el lugar del siniestro.

"El instituto forense de Zúrich ya recibió el mandato de realizar una investigación para determinar la causa del incendio", indicó la magistrada.

Frente a las insistentes preguntas sobre el respeto de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, Pilloud sostuvo que no podía pronunciarse, porque las indagaciones están en curso.

Mientras tanto, el Gobierno italiano ha ofrecido a Suiza la máxima colaboración, con el despliegue de medios de la Protección Civil y el envío de médicos y psicólogos. Además, la disponibilidad de la Policía Científica italiana para sumarse a las tareas de identificación de las víctimas y heridos.