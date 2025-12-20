Elmer Schialer fue nombrado representante permanente de Perú ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra

Elmer Schialer, quien fue el último ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Dina Boluarte, fue nombrado representante permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Confederación Suiza.

A través de una resolución suprema publicada hoy, sábado, en el diario oficial El Peruano, con las rúbricas del presidente José Jerí y el canciller Hugo de Zela, se dispuso la designación de Schialer Salcedo en dicho cargo "con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros". Además, se resolvió extenderle "las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes".

Del Gobierno de Boluarte al Gobierno de Jerí

Elmer Schialer ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, desde septiembre de 2024 hasta la vacancia de Dina Boluarte. Con la asunción de José Jerí como presidente de la República y el nombramiento de Hugo de Zela como su sucesor, Schialer continuó ligado a Torre Tagle.

El pasado 14 de octubre, el excanciller fue designado asesor principal del despacho de Relaciones Exteriores por el propio Hugo de Zela, a través de la Resolución Ministerial N° 0675-2025-RE. Sin embargo, vale destacar que, el 10 de diciembre de 2024, el entonces canciller Schialer nombró a De Zela Martínez como asesor ad honorem del despacho de Relaciones Exteriores, a través de la Resolución Ministerial N.° 0952-2024-RE. Es decir, en la actual gestión gubernamental, los cargos se invirtieron.

Cabe señalar que Schialer elogió al actual Gabinete ministerial designado por Jerí, tras la vacancia de Boluarte. Aquel 14 de octubre, el excanciller respaldó públicamente a los nuevos ministros y consideró que "será un gobierno espectacular".

"José Jerí me parece estupendo. La mejor de las suertes. Es un hombre... yo tuve la suerte de conocerlo cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto. Espectacular. Va a ser un gobierno espectacular. La verdad que sí”, declaró a la prensa.

Como se recuerda, en el cargo de Canciller, Schialer impulsó el proceso de evaluación del retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), instancia supranacional que está compuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica.

"Yo he dispuesto que esto se haga lo más rápido posible, así que estamos haciendo esto a marcha forzada. Yo creo que esto va a ser muy, muy rápido", declaró en agosto pasado.

En ese sentido, en su gestión se creó el "Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos" (GTS-VPSIDH)", con el objetivo de "elaborar una propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial de alto nivel encargada de evaluar la participación del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como brindar soporte técnico-jurídico permanente para la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en dicho proceso".