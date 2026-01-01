Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, entra a la 'zona euro', frente al miedo a subidas de precios y crisis política

Bulgaria se convirtió este jueves en el vigésimo primer miembro de la zona euro, un paso histórico para el país más pobre de la Unión Europea (UE) que llega en un contexto marcado por el entusiasmo de una parte de la sociedad, los temores de otra y una profunda crisis política interna.

Diecinueve años después de su entrada en la UE, Bulgaria abandona oficialmente su moneda nacional, el lev, para adoptar el euro, en una transición que afecta a 6,3 millones de personas.

"El euro no es solo una moneda, es un símbolo de pertenencia", afirmó en un mensaje el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), Dimitar Radev, minutos antes de medianoche.

"Bulgaria no está en la periferia"

El gobernador afirmó que asumir la moneda única significa que Bulgaria "no está en la periferia, sino en un espacio de normas comunes, confianza y responsabilidad".

"Porque Bulgaria es Europa. Y Europa es Bulgaria", enfatizó.

El cambio se produce con un Gobierno interino, tras la dimisión del Ejecutivo hace tres semanas, sin presupuesto aprobado y con la perspectiva de celebrar las octavas elecciones anticipadas en cinco años a finales de marzo.

Durante todo enero, los búlgaros podrán pagar tanto en levas como en euros, aunque en el cambio se devolverá solamente la nueva moneda.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, los bancos del país balcánico cambiarán billetes y monedas de levas a euros sin comisiones y al tipo de cambio fijo de 1 euro por 1,95583 levas.

Según la Asociación de Bancos de Bulgaria, todas las cuentas se convertirán automáticamente a euros.

Entre las 21.00 horas de anoche y la 01.00 de esta madrugada, los sistemas de tarjetas realizaron el cambio técnico del lev al euro.

Desde el pasado 1 de diciembre, las sucursales bancarias ofrecen kits iniciales con monedas de euro con el diseño nacional búlgaro.

Economistas consultados por EFE coinciden en que la adhesión a la eurozona representa el último paso hacia la integración europea.

“La moneda única reduce los riesgos cambiarios y los costes de transacción, algo que beneficiará a todos los que participan activamente en la economía”, afirmó el economista Stefan Rumenov.

No obstante, Rumenov advirtió que el euro no es una solución mágica.

“Abre puertas y crea oportunidades, pero las reformas estructurales, el aumento de la productividad y la educación son los factores que aportan beneficios reales. El euro es solo una herramienta”, concluyó.

De hecho, el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, trató sin éxito de someter a referendo la entrada en la eurozona, a la que se refirió como "el último hito en la integración de Bulgaria en la UE", en su mensaje de Año Nuevo.

"Estoy convencido de que la eliminación de nuestra moneda nacional debería haberse tomado tras consultar al pueblo, pero los gobernantes no quisieron escuchar a los ciudadanos", enfatizó.

Evitar abusos y sobreprecios

Entre la población, la principal preocupación es que el comercio aproveche el cambio para aumentar los precios de forma encubierta.

La Ley del euro establece el tipo de cambio fijo y tipifica como delito cualquier variación indebida, obligando además a que los redondeos sean siempre a favor del cliente.

Las mayores dificultades, sin embargo, se prevén entre las personas de edad avanzada, especialmente en zonas rurales y remotas.

En el poblado de Darzhava, en Bulgaria central, donde viven unas 60 personas, todas jubiladas, no hay cajero automático ni posibilidad de pagar con tarjeta.

“La gente sufrirá confusiones porque la mayoría jamás ha visto billetes de euros”, explicó el alcalde, Ivan Todorov, en declaraciones telefónicas a EFE.

“Temo confundirlos, porque 20 euros y 20 levas parecen muy parecidos, aunque el valor sea muy distinto”, reconoció Georgi Dimitrov, de 76 años.

Los precios suben y nuestras pensiones se quedan igual”, lamentó Zlatka Ivanova, de 80 años, mientras Mariana Tsekova, de 63, teme los errores al calcular el cambio.

El primer ministro en funciones, Rosen Zhelyazkov, aseguró a principios de diciembre que la vigilancia de precios no ha detectado hasta ahora encarecimientos especulativos y prometió un control continuo para proteger a los consumidores.

En las semanas previas a la entrada en la eurozona, se formaron colas ante oficinas privadas de cambio de divisas, pese a las pérdidas por tipos menos favorables.

Según explicó a EFE Georgi Stoyanov, propietario de una de estas oficinas en Varna, muchos clientes buscan evitar los bancos para no declarar el origen de sus ahorros en efectivo.

Según los expertos, se trata de personas dispuestas a asumir pérdidas con tal de mantener su dinero fuera del sistema bancario, en un contexto de cambio monetario que mezcla esperanza, desconfianza y viejos hábitos.