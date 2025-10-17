Capturan al hijo del presidente de Bolivia por un caso de violencia familiar; fiscalía pedirá prisión preventiva

La Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva contra el hijo del presidente de Bolivia quien fue capturado este jueves por un caso de violencia familiar contra su pareja.

"Cursa una imputación formal que se ha presentado por el delito de violencia familiar doméstica en sus vertientes física y psicológica, por lo cual se está requiriendo y solicitando la medida excepcional de detención preventiva por el término de 180 días", informó el fiscal departamental de Santa Cruz (este), Alberto Zeballos.

El representante del Ministerio Público indicó que Arce Mosqueira se presentó a declarar voluntariamente, tras lo cual se "ejecutó" la orden de aprehensión que la fiscal del caso Jéssica Echeverría había dictado el pasado 20 de septiembre.

El hijo de presidente también tenía una orden de captura con "sello rojo" a cargo de la Interpol, por lo que se cree que esa fue la razón para que finalmente Arce Mosqueira decida presentarse voluntariamente ante las autoridades.



Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano Luis Arce, tras una audiencia por un caso de violencia familiar este viernes en Santa Cruz (Bolivia). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Carlos Torrejón

Zeballos mencionó que la Fiscalía tiene "todos los elementos", como valoraciones psicológicas, sociales y declaraciones, que sustentan el proceso en su contra, por lo que únicamente queda en que en las próximas horas el acusado ofrezca su declaración judicial.

La orden fiscal de captura que se dictó en septiembre fue en base a la denuncia que presentó la pareja de Arce Mosqueira, quien afirmó ser víctima de "violencia psicológica" y "violencia física", según explicó en aquel momento el fiscal General, Róger Mariaca.

Ese mismo día, el presidente Arce expresó en X que: "toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano".

También aclaró que su postura respecto a estos temas se da "más allá" de su condición de presidente de Bolivia, sino "como padre que respeta las leyes" del país.



otografía cedida por la Fiscalía de Bolivia que muestra la aprehensión de Marcelo Arce Mosqueira (2i) este jueves, en Santa Cruz (Bolivia). | Fuente: EFE

Sin embargo, después de diez días, la denunciante retiró la denuncia en contra del hijo mayor del presidente boliviano y para «evitar un proceso penal» tras «aceptar las disculpas» que le ofreció su agresor, además como una forma de evitar que su imagen sea expuesta públicamente.

La Fiscalía dijo que pese al desistimiento el proceso iba a continuar hasta capturar al hijo del mandatario boliviano.

No obstante, el fiscal Zeballos explicó que el juez del caso también deberá valorar la acción de conciliación por la que la víctima levantó su denuncia contra el acusado.

Asimismo, el fiscal departamental de Santa Cruz remarcó que en este caso ha habido "afectación emocional y cognitiva" contra la mujer agredida, quien tuvo una valoración forense de doce días de impedimento por la agresión que sufrió.

Hace unas semanas, el presidente Arce también fue acusado por abandono a una mujer embarazada, una exalta funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo y que según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer.