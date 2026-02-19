Chile: al menos cuatro muertos y más de 15 heridos tras explosión de camión que transportaba gas licuado

Tragedia en Chile. Al menos cuatro personas murieron y más de 15 resultaron heridas -varias de ellas de gravedad- en la explosión de un camión que transportaba gas licuado, en la comuna de Renca, en Santiago.

Según las versiones preliminares, el pesado vehículo sufrió un accidente automovilístico en la autopista Ruta 5, la más importante del país; tras lo cual se volcó y explotó. La onda expansiva causó destrozos en diversos vehículos y predios a varios metros a la redonda.

Inicialmente, medios locales reportaron la muerte de tres personas; pero luego -en comparecencia ante la prensa- el presidente del país, Gabriel Boric, informó que la cifra de fallecidos había ascendido a cuatro.

“Antes de comenzar con lo que nos convoca, me gustaría referirme brevemente a un accidente grave que sucedió hoy en la mañana en Santiago, en la carretera entre Renca y Quilicura; donde, producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmadas hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos. Enviamos las condolencias a las familias”, indicó el jefe de Estado.

En tanto, el portal de BioBioChile informó, citando al delegado presidencial Gonzalo Durán, que la cifra de heridos se sitúa en 17.

El citado medio indicó que uno de los fallecidos es el conductor del camión siniestrado, perteneciente a la empresa Gasco.



🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante 3ª Alarma de #Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva, en la comuna de #Renca.

Video @chilevision@Comandantecbs @munirenca pic.twitter.com/IG1z98QGV3 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) February 19, 2026

Primeras hipótesis

El portal de El Mercurio recoge declaraciones de la titular de la Fiscalía Regional Centro Norte, Macarena Cañas, quien advirtió que el conductor del camión sería el responsable del trágico accidente.

“La responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior”, manifestó.

El citado medio informó que medio centenar de vehículos habría resultado afectado por la onda expansiva.

