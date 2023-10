Ecuador deberá elegir entre la primera presidenta del país o el mandatario más joven de su historia

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador se llevará a cabo este domingo, 15 de octubre. A pocos días de llevarse a cabo los comicios, el pueblo ecuatoriano enfrenta un escenario inédito: deberá elegir entre la primera presidenta del país o al presidente más joven de su historia.

El nuevo presidente gobernará hasta mayo de 2025, para completar el periodo de cuatro años que le correspondía a Guillermo Lasso, cuya gestión fue interrumpida luego de invocar el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada" para disolver al Congreso y evadir una posible destitución en un juicio político.

Luisa González, delfín del exmandatario Rafael Correa, se enfrentará a la sorpresa Daniel Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador. | Fuente: EFE/AFP

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia?

Luisa Gonzáles, de 45 años, es ahijada política del expresidente Rafael Correa, y postula a la Presidencia con el apoyo del Movimiento Revolución Ciudadana. En la primera vuelta, que se llevó a cabo el pasado 20 de agosto, obtuvo un 34 % de votos y quedó en la primera posición.

En tanto, Daniel Noboa es el heredero de la fortuna de un empresario bananero que en más de una ocasión no alcanzó a hacerse de la Presidencia del país. En la primera vuelta, obtuvo el segundo puesto con un 23 % de votos. Pese a que se define como de centroizquierda, fue la derecha la que apoyó su candidatura.

Luisa Gonzáles

La candidata del Movimiento Revolución Ciudadana admitió que, de llegar a la Presidencia, su principal asesor será Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión durante su exilio en Bélgica por un caso de corrupción. No obstante, Gonzáles remarcó que, pese a todo, mantendrá su independencia.

Gonzáles es ciclista, maratonista, amante de los tatuajes y los animales, además de haber sido asambleísta y consejera de Correa. Asimismo, su discurso es respaldada por su historia de superación al ser madre soltera de dos hijos de nueve y 29 años.

"Cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante, por haber estudiado, no me atacan a mí, atacan a cada una de ustedes, mujeres de mi patria", dijo en su momento.

Entre sus principales propuestas, están combatir la inseguridad, el bajo nivel de salud y educación en un país que se acerca a un récord de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes por culpa del narcotráfico. Esta cifra es cuatro veces mayor a la que se registró en 2018.

Daniel Noboa

Noboa surgió como un candidato casi desconocido en política y fue sorpresa en la primera vuelta. Gracias a su discurso de mano dura contra el crimen, escaló discretamente hasta obtener el 24 % de los votos.

El hijo del magnate Álvaro Noboa se presentó en el debate presidencial de primera vuelta con chaleco antibalas tras decir que había sido amenazado de muerte. Pese a su aspecto serio y poco expresivo, ganó votos al publicar en redes sociales videos con muñecos de cartón que portaban su imagen a escala real.

"La gente está emocionada, la gente está motivada, la gente quiere algo nuevo", dijo entonces Noboa, quien dentro de sus planes propone implantar un sistema de jurados para casos de corrupción, militarizar las fronteras y trasladar a los presos violentos a barcos-cárceles.

Cierre de campaña

El último jueves, 12 de octubre, Luisa González y Daniel Noboa cerraron sus campañas electorales con actos multitudinarios que fueron vigilados por la Policía ecuatoriana. Gonzáles clausuró su campaña desde la ciudad portuaria de Guayaquil, mientras que Noboa desde la aldea pesquera de Muey.

Seguridad

Noboa agradeció "por creer en este proyecto político, por creer en que la juventud sí puede cambiar a un país".

"Hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan", dijo en el cierre de la campaña. "Vamos a cambiar el país juntos el 15 de octubre", agregó.

En tanto, González se comprometió a luchar contra la inseguridad, uno de los principales problemas del país.

"Fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica", dijo al referirse al gobierno de Correa. Además, responsabilizó de este problema a la administración derechista de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

"En unidad vamos a levantar a este Ecuador (...) que clama a gritos por paz, por seguridad, por empleo, por salud, por medicina", aseveró.

¿En qué situación se encuentra Ecuador?

Ecuador se ha convertido en un centro importante de distribución de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, lo que ha propiciado la peor escalada de violencia de su historia. Entre 2018 y 2022 la tasa de homicidios escaló a 26 por cada 100 mil habitantes.

Además, los tiroteos se han vuelto frecuentes, sobre todo en Guayaquil, debido a los enfrentamientos entre bandas criminales y repetidas masacres en las cárceles, que desde febrero de 2021 suma al menos 460 reclusos asesinados.

"Una tensa calma"

El jefe de la misión de observadores del Parlamento Andino, Gustavo Pacheco, dijo a RPP Noticias que en Ecuador se respira "una tensa calma" de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.

"Tenemos una tensa calma en todos los departamentos, regiones, provincias del Ecuador. Estamos desplazados en diversos lugares (...). Debo destacar la peligrosidad de esta segunda vuelta, porque hace tres o dos días han asesinado a seis personas en la cárcel de Guayaquil. Estas personas estaban detenidas porque eran presuntos responsables del asesinado del candidato presidencial Fernando Villavicencia. Y al día siguiente mataron a un séptimo en la cárcel de Quito”, dijo en Ampliación de Noticias.