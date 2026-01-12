Familiares esperan la liberación de más de 800 presos políticos en Venezuela

Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, confirmó este lunes que el exdiputado se encuentra con vida, luego de más de 17 meses de detención.



En una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, dijo que se mantiene la expectativa por la liberación de más de 800 presos políticos en Venezuela, tras el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre un proceso de excarcelaciones como gesto de buena fe y reconciliación nacional.



De acuerdo con Silva, su pareja, integrante del partido Voluntad Popular y considerado preso político, se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda. Explicó que durante todo ese tiempo permaneció incomunicado, sin que sus familiares recibieran información oficial sobre su paradero o estado de salud.



"Freddy estuvo en un aislamiento de incomunicación desde el día de su detención. Ayer, domingo, por primera vez pude ver y constatar que seguía con vida. Estuve todos estos meses exigiendo una fe de vida y nunca fui respondida ni atendida por ninguna autoridad de nuestro país", declaró.



"Estamos esperando que sea la liberación de los más de 800 presos políticos"

Detalló que el encuentro duró 25 minutos y se realizó "a través de un vidrio". "Hablamos por un teléfono y ni siquiera tuve contacto directo con él", sostuvo.



Sobre el anuncio de liberaciones, Aurora Silva indicó que han transcurrido más de 96 horas desde el pronunciamiento oficial y que hasta ahora no se ha publicado una lista definitiva ni se han ofrecido detalles sobre plazos.



Asimismo, refirió que, mientras persiste la incertidumbre, familiares de los detenidos se mantienen en vigilia frente a distintos centros de reclusión. "Realmente todos estamos esperando que sea la liberación de los más de 800 presos políticos de nuestro país", remarcó.



Añadió que muchos privados de libertad desconocían los recientes acontecimientos políticos y solo se enteraron de ellos durante las visitas autorizadas el pasado fin de semana. "Ni siquiera sabían que Nicolás Maduro no estaba en el país. No sabían nada", concluyó.