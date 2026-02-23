Camiones de carga que transiten por la Panamericana Sur solo podrán circular por el carril derecho

La comuna indicó que esta disposición se aplicará desde la avenida El Derby hasta la altura del puente Conchán, buscando reordenar el tránsito vehicular en este tramo.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el inicio de la marcha blanca del ordenamiento y fiscalización de transporte en la Panamericana Sur, con el fin de que los conductores de vehículos de carga pesada circulen solo por el carril derecho y el carril contiguo más próximo, prohibiendo así la circulación de estas unidades por el carril izquierdo y el más próximo.

Según la comuna, esta disposición se aplicará desde la avenida El Derby hasta la altura del puente Conchán.

El gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Edgar Lara, señaló que, en los últimos días, se ha registrado un aumento de la carga vehicular a casi el doble respecto a años anteriores durante estas fechas.

"El año pasado, en una fecha similar, entre 40 000 y 45 000 vehículos transitaban por esta vía. Hoy tenemos 75 000. De esos 75 000 vehículos, el 30% aproximadamente son vehículos de carga pesada", indicó.

La presencia de gran cantidad de vehículos, según Lara, ha comenzado a generar un deterioro continuo y alto tránsito en estas pistas. Por ello, señaló que con esta ordenanza se busca reordenar el tránsito vehicular en este tramo.

Recordó que el paso de los camiones de carga, al ir generalmente a bajas velocidades, no es compatible con la vía izquierda, considerada "de alta velocidad". "Algunos (camiones) se han quedado detenidos en la ruta por diversas averías, generando un alto congestionamiento", precisó.

El reordenamiento del tránsito implica la supervisión diaria y permanente de la vía, además del monitoreo de paraderos con personal de la MML en puntos como Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua.

Lara agregó que también se fiscalizará la circulación de unidades informales, pues se le considera como una de las principales causas del congestionamiento en esta vía, sobre todo durante los fines de semana.

"(Los colectivos) generan congestionamiento, se paran para dejar subir pasajeros, se quedan un tiempo indeterminado y eso hace que también tengamos un atraco de los buses", remarcó.



Adelantó que se supervisará el uso de paraderos de los buses autorizados con apoyo de la Gerencia de Movilidad Urbana, el SAT, la Gerencia de Fiscalización, la Gerencia de Seguridad y Emape.

Vías alternativas

Mediante la ordenanza 2807 se establecen alternativas de circulación. Para el recorrido de sur a norte, a la altura del puente Conchán, a la derecha, se podrá utilizar el desvío hacia la Antigua Panamericana Sur, siguiendo por la avenida Pedro Miotta hasta el entorno del centro comercial Mall del Sur, para luego reincorporarse a la vía principal.



El titular de Emape precisó que la supervisión y el control de la ruta estarán a cargo de la Policía Nacional, de acuerdo con sus funciones y competencias, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape y la Gerencia de Movilidad Urbana.