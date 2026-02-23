¿Hacia una guerra interna o la fragmentación total?: qué futuro le espera al CJNG tras caída de 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cayó el último domingo en un operativo de las fuerzas militares de México, con apoyo de inteligencia de EE.UU., que desató ola de violencia en Jalisco.

Ante los hechos de violencia —bloqueo de carreteras, quema de buses y vehículos, amenazas a ciudadanos y disparos a personal de seguridad— queda la consigna en qué sucederá con el cártel mexicano tras la caída de su máximo líder, sumado que su clan familiar (hijo e madre) se encuentran detenidos.

Al respecto, el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, director del medio mexicano Fábrica de Periodismo, explicó en el programa Vuelta Al Mundo de RPP cuáles podrían ser los escenarios de esta organización criminal.

"En años recientes en Colombia, cuando acaban con el cártel de Cali y Medellín, lo que sucede es que fraccionan y surgen múltiples cédulas criminales que hace más difícil su combate, porque resultan más violentas", explicó en RPP.

Rodríguez Reyna sostuvo que es importante conocer si Nemesio Oseguera ya había dejado un mensaje a su vínculo más cercano en cómo sería el futuro del CJNG cuando llegue el día de su muerte, hecho que ocurrió el último domingo 22 de febrero.

"Todo depende de si el hombre había dejado una línea clara de sucesión, de que pasaría cuando él ya no estuviera. Sus dos hermanos se encuentran en cárcel de máxima seguridad. Quizá R3 [Juan Carlos Valencia González], que es su hijastro podría serlo, pero no eso no está muy claro. Si no hay línea clara de sucesión, es muy probable que haya episodios o eventos muy violentos [en México]", añadió.

Caso 'Cártel de Sinaloa'

El periodista, y especialista en temas criminales y narcotráfico en México, recordó el caso del Cártel de Sinaloa y sus fricciones tras la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, porque se vivió "una guerra interna violentísima" que generó una crisis económica en Sinaloa, al punto de considerar la región como "un estado de sitio".

"Ahora que ha caído 'El Mencho', habría que ver si podría ocurrir justamente [una posible] guerra interna entre fracciones, la atomización de estos grupos y el surgimiento de múltiples escenas de bandas que se dediquen a cometer asesinatos. Es difícil de predecirlo porque las redes de protección política y económica de 'El Mencho' siguen intactas", aseguró en RPP.

Caída de 'El Mencho': ¿cómo operaba?

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes permitirá "una recuperación de la capacidad del Estado para tener control sobre el territorio" mexicano, aseguró Rodríguez Reyna en Vuelta al Mundo de RPP, luego del operativo contra el líder de "la organización criminal más importante del mundo".

"Es una organización que se dedicaba al tráfico de drogas, en particular con drogas químicas, metanfetamina, fentanilo, cocaína, pero eso era una parte de una estructura criminal que había echado raíces profundamente en la estructura del Estado nacional mexicano. También se dedicaban al robo y tráfico de combustible se calcula hace unos meses se dio un primer golpe tráfico de petróleo y gasolina que estaba entrando ilegalmente al país", detalló el periodista en RPP.

En esa línea, agregó que el cártel se dedicaba al robo de minerales, tráfico de personas e incluso el reclutamiento forzado de decenas de jóvenes, así como el uso de la extorsión, "que es una epidemia en México".

"[Nemesio Oseguera] Ha introducido elementos que no se conocían en la parte criminal, siembra los caminos con minas antipersonales en el territorio de sus enemigos, ha utilizado el uso de drones cargados de explosivos para hacer ataques aéreos y ha reclutado mercenarios principalmente de Colombia y Guatemala. Ha sido, en los últimos 15 años el hombre que tenía mayor capacidad de retar al Estado. Lo que vimos fue una recuperación de un estado que había cedido voluntariamente antes de hacer valer la ley", sentenció el especialista.

EE.UU. fue un factor clave

Por otro lado, Rodríguez Reyna consideró que el apoyo de Estados Unidos fue "un factor decisivo" en medio de la insistencia de Donald Trump y su gestión hacia México para combatir el narcotráfico.

"Eso hay que decirlo, y es una pena, que solamente la llegada de un personaje tan polémico, tan cuestionado, tan repudiado por parte de la comunidad internacional, y que esta acción del estado sea producto de esta presión sea lamentable. Pero es real, es un factor que no podemos obviar y en México ha sido uno de los principales cuestionamientos, de porqué cuando Trump ha ejercido se reacciona", cuestionó en RPP.

En esa línea, criticó que antes de la llegada del mandatario estadounidense, México "haya decidido renunciar a ser la estructura legal y formal y cede parte del territorio" al cártel Jalisco Nueva Generación, que aseguró tiene "un control territorial de una tercera parte" del país latinoamericano.